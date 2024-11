Erstaunlich: So meisterte Sängerin Beatrice Egli jede Kritik

Schlagersängerin Beatrice Egli (36) hat sich mit ihrer Rückkehr in die RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar direkt in die Herzen der Zuschauer gesungen. Als Siegerin von 2013 kehrte sie in der aktuellen Staffel 2024 als Jurorin zurück, wobei vor allem ihre positive Ausstrahlung und ihre charmante Art auffielen. In einem Frage-und-Antwort-Video auf Instagram reflektierte Beatrice über ihre Erfahrungen mit Kritik und sprach offen über ihre persönliche Entwicklung.

Beatrice berichtete, dass sie in ihren Anfangsjahren oft kritisiert wurde – sei es wegen ihres Aussehens oder ihrer Liebe zur Schlagermusik. Doch diese negativen Erfahrungen haben sie stärker gemacht. Sie offenbarte, dass sie ohne diese schmerzhaften Erlebnisse nicht gelernt hätte, wie sie mit Kritik umgehen soll. Auch in ihrer Rolle als Jurymitglied blieb die 36-Jährige trotz gelegentlicher Reibereien mit ihrer Kollegin Loredana (29) gelassen, wie Schlager.de berichtete. Ihre positive Entwicklung hat sie zu der strahlenden Person gemacht, die ihre Fans heute kennen und schätzen.

In Kommentaren zu ihrem Q&A drückten viele Fans ihre Bewunderung dafür aus, wie Beatrice Herausforderungen meistert und an ihren Aufgaben wächst. Kommentare wie "Sei du selbst, dann wird alles gut" oder "Du kannst sehr stolz darauf sein, was du bisher schon erreicht hast und dass du dir nie was hast sagen lassen" zeigen die Unterstützung ihrer Fangemeinde. Abseits der Bühne ist Beatrice für ihre Bodenständigkeit bekannt und auch privat scheint sie mit sich im Reinen zu sein. In ihren Worten spiegelt sich eine Gelassenheit und Zufriedenheit wider, die sie nur zu gerne mit der Welt teilt.

RTL / Markus Hertrich Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2024

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli, Sängerin

