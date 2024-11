"Wicked"-Regisseur Jon Chu verpasste Premiere wegen Geburt

Gestern war für den Regisseur Jon M. Chu (45) ein wichtiger Tag. Denn an diesem Tag fand die Premiere des kommenden Musical-Hits "Wicked" in Los Angeles statt, den er produziert hat. Doch der Filmemacher verpasste seine eigene Premiere. Dafür gab es auch einen ganz besonderen Grund. Wie People berichtet, wandte sich der 45-Jährige per Videobotschaft an die Gäste der Veranstaltung. "Ich bin so traurig, dass ich nicht dabei sein kann. Ich habe drei Jahre darauf gewartet, diesen Moment mit euch zu teilen", sagte er enttäuscht und fügte dann hinzu: "Aber ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet, die Geburt unseres fünften Kindes mitzuerleben."

Wenig später verkündete Jon die tollen Neuigkeiten auch auf Instagram. Zu einem Foto, das seine Frau und ihr gemeinsames neugeborenes Baby im Krankenhaus zeigt, schrieb der stolze Vater: "Ich kann nicht glauben, dass [die Geburt] passiert ist, während der "Wicked"-Premiere. Magie liegt in der Luft." Außerdem richtete er liebevolle Worte an sein kleines Mädchen. "Willkommen in unserer Welt, du wirst es hier großartig machen. Du hast eine Menge Hexen auf deiner Seite", betonte er humorvoll.

Jon und seine Frau Kristin haben bereits vier Kinder: Willow, Ruby, Jonathan Heights und Iggy. Die jüngsten zwei kamen auch schon während der Produktion von "Wicked" auf die Welt. Um seine wachsende Familie bestmöglich zu unterstützen, trat Jon im Jahr 2021 von einem weiteren Filmprojekt zurück: Er gab die Regie der Serie "Willow" auf Disney+ aufgrund der lockeren Produktionszeitpläne auf. In seinen Projekten und seinem Leben betont Jon immer wieder die Bedeutung von Mut und Familie.

Instagram / jonmchu Jon M. Chus Frau Kristin Hodge hält ihr gemeinsames Baby

Getty Images Jon M. Chu und Kristin Hodge bei der Premiere von "In The Heights"

