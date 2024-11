"Wunderschön": Ariana Grande weinte täglich am "Wicked"-Set

Das zauberhafte Musical "Wicked" wird demnächst eines der absoluten Winter-Highlights im Kino. Kurz vor dem offiziellen weltweiten Start des Fantasy-Spektakels enthüllt Hauptdarstellerin Ariana Grande (31) völlig offen, wie emotional die Dreharbeiten für sie persönlich waren. In einer neuen Episode des "Sentimental Men"-Podcasts verrät die talentierte Sängerin, dass viele Tränen am Set kullerten: "Ich und alle anderen, wir haben jeden Tag geweint. [...] Es war wunderschön."

Der rührenden Aussage von Ariana zufolge war die Stimmung am Set offenbar sehr harmonisch. Sie und ihre Filmkollegin Cynthia Erivo (37) scheinen während der Dreharbeiten sogar eine innige Freundschaft entwickelt zu haben, wie ein süßer Schnappschuss der beiden zeigt. Die "Side to Side"-Interpretin postete ein gemeinsames Selfie bei Instagram, auf dem die zwei Stars glücklich nebeneinander in ihren Kostümen als Glinda und Hexe Elphaba posieren.

Der erste Teil des beliebten Hit-Musicals soll planmäßig am 28. November dieses Jahres erscheinen. Der zweite Teil folgt voraussichtlich am 20. November 2025. Die bisher veröffentlichten Einblicke in die farbenfrohe Produktion sorgten bereits für Begeisterung bei den Fans! Ein Teaser für den Film auf Instagram gab sogar schon einen ersten Vorgeschmack auf die neuen Versionen der bekannten Musical-Songs. Ein Fan schwärmte direkt in den Kommentaren darunter: "Oh mein Gott, ein Teaser für 'What Is This Feeling?'! Ich habe einfach Gänsehaut."

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Cynthia Erivo, "Wicked"-Darstellerinnen

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande

