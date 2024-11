Alexander Zverev plant Doppel-Comeback mit Bruder Mischa

Am 17. November steht für Tennisstar Alexander Zverev (27) in Turin das Finale der ATP Finals an. Danach wird er sich zwar erst mal einen erholsamen Urlaub auf den Malediven gönnen, doch die nächsten sportlichen Ziele sind bereits in greifbarer Nähe. Im Jahr 2025 hat Alexander in Sachen Sport nämlich Großes vor – gemeinsam mit seinem Bruder Mischa! Gegenüber Bild plauderte der Olympiasieger offen aus: "Wir wollen wieder Doppel spielen. Das war eine spontane Idee, nachdem wir es jahrelang nicht gemacht haben."

Wenn es nach dem Wunsch der talentierten Geschwister gegangen wäre, hätten sie ihr Doppel-Comeback schon eher gefeiert. Allerdings verletzte sich der Bruder von dem berühmten 27-Jährigen vor rund vier Wochen am Knie, woraufhin er operiert werden musste. Mischa erklärte den Hergang wie folgt: "Ich habe zuvor mit meinem Bruder trainiert – wohl zu viel. Aber wir haben beide Lust drauf."

Alexander teilt seine Leidenschaft für Tennis aber nicht nur mit seinem Bruder, sondern auch mit seiner Freundin Sophia Thomalla (35). Diese stellt sich dem Weltranglistenzweiten zwar nicht auf dem Platz, doch unterstützt ihn regelmäßig ebenso leidenschaftlich von der Tribüne aus. Nachdem ihr Liebster erst kürzlich in Paris im Finale des Masters-1000-Turniers den Franzosen Ugo Humbert besiegt hatte, feierte Sophia den Triumph auf ihre eigene Weise mit einem humorvollen Post auf Instagram.

Getty Images Alexander Zverev im jahr 2023

AEDT Sophia Thomalla und Alexander Zverev bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2023

