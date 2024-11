Süßer Post: Sophia Thomalla scherzt über Alexanders Pokal

Alexander Zverev (27) hat in Paris erneut bewiesen, dass er zur Weltspitze im Tennis gehört. Im Finale des Masters-1000-Turniers besiegte der 27-Jährige den Franzosen Ugo Humbert und sicherte sich damit seinen siebten Titel auf dieser Ebene. Seine Freundin Sophia Thomalla (35), die bald die neue Awardshow "Die Reality Awards" moderieren wird, feierte seinen Sieg auf ihre eigene humorvolle Art: Auf Instagram teilte sie ein Foto von Alexander mit dem ungewöhnlichen Pokal und kommentierte dazu: "Endlich mal ein Baum zu Hause, der nicht eingeht."

Die Trophäe des Turniers, die wie ein kunstvoller Baum gestaltet ist, sorgte nicht nur bei Sophia für Schmunzeln. Unter ihrem Post sammelten sich zahlreiche Kommentare ihrer rund 1,5 Millionen Follower, die den Spaß mitmachten. Einige schlugen vor, sie solle den "nicht gerade hübschen Pokal" doch mit einer Lichterkette versehen und als Weihnachtsbaum verwenden. Auch Tennislegende Boris Becker (56) zeigte Gefallen an Sophias Beitrag und hinterließ ein "Gefällt mir". Interessant dabei: Boris und Alexander sind die einzigen Deutschen, die das Turnier im Pariser Stadtteil Bercy bislang gewinnen konnten.

Sophia und Alexander sind seit einigen Jahren ein Paar und teilen gerne humorvolle Einblicke in ihre Beziehung. Die Moderatorin begleitet ihren Freund zu wichtigen Turnieren und unterstützt ihn, wo sie kann. Dass die beiden trotz Alexanders vollgepacktem Terminkalender Zeit füreinander finden, zeigen sie immer wieder in den sozialen Medien. So scherzte Sophia in einer Instagram-Story auch über ihr "romantisches Dinner" am Flughafen von Paris, auf das sie sich so gefreut hatte: Anstelle eines gemütlichen Candle-Light-Dinners postete sie ein Foto von einem Donut und einer Limonade. Doch offenbar zählt für die beiden vor allem, gemeinsam Zeit zu verbringen – egal wo und wie.

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev gewinnt zum ersten Mal das Masters-Turnier in Paris.

Getty Images Sophia Thomalla im Februar 2024

