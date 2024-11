Bushido und Anna-Maria feiern Geburtstag ihrer Drillinge

Für Bushido (46) und Anna-Maria Ferchichi (42) ist heute ein ganz besonderer Tag: Ihre Drillinge Leonora, Naima und Amaya feiern ihren dritten Geburtstag. In einem Clip auf Instagram geben der Rapper und seine Liebste nun einen Einblick in den Ehrentag ihrer drei kleinen Mädchen. Dort ist zu sehen, wie die stolzen Eltern samt ihrer restlichen Rasselbande mit drei großen "Paw Patrol"-Torten beladen in das Schlafzimmer der Schwestern spazieren und ihnen dort ein Geburtstagsständchen singen. Später dürfen sich die drei Wonneproppen über ihre Geschenke freuen: drei exakt gleiche rosafarbene Fahrräder mit pinken Bändchen und dazu passenden Helmen. Die Geschenke scheinen gut anzukommen: Die Mädchen düsen kurzerhand auf ihren Drahteseln durchs Wohnzimmer.

Neben den Torten und den Geschenken gab es neben jeder Menge Kuscheleinheiten und Küsschen auch eine süße Liebeserklärung des Musikers. "Heute vor drei Jahren wurdet ihr Teil unserer Familie", beginnt er sein Statement und gesteht ganz ehrlich: "Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Angst um jemanden und heute wurde aus dieser Angst eine Liebe, die man mit Worten nicht beschreiben kann. Danke, dass es euch gibt. Happy Birthday, meine Mäuse."

Die Drillingsschwangerschaft verlief alles andere als komplikationsfrei: Die Ärzte vermuteten damals, dass die ungeborene Amaya nicht lebensfähig sei. Dennoch entschieden sich Anna-Maria und Bushido für alle drei Töchter. Die Mädels überstanden die komplizierte Schwangerschaft – doch das Ehepaar kann die schwere Zeit nicht vergessen. "Diese fürchterliche Zeit der Schwangerschaft mit all den Höhen und Tiefen ist etwas, was zum Glück weit weg ist, an einem Ort, an dem es mir nicht wehtut. Aber es ist trotzdem so nah an mir dran, dass ich jeden Tag daran erinnert werde", erklärte Bushido in der Doku "Bushido und Anna-Maria – Alles auf Anfang".

