Traumatische Schwangerschaft: Bushido denkt oft daran zurück

Hinter Anna-Maria Ferchichi (42) und Bushido (45) liegen schwere Zeiten. Seit 2012 sind der Rapper und die Influencerin verheiratet. Während ihrer Ehe bekamen die beiden sieben gemeinsame Kinder. Die Schwangerschaft mit ihren Drillingen war jedoch mit einigen Komplikationen verbunden. Bei Töchterchen Amaya wurde Triploidie festgestellt. Ärzte hatten vermutet, dass der Säugling nicht lebensfähig sei. Das Paar entschied sich trotzdem für alle drei Kids. Anna-Maria und Bushido denken jeden Tag an die traumatische Schwangerschaft zurück.

"Ich sehe die drei und denke jeden Tag daran", gibt der Musiker in der Doku "Bushido und Anna-Maria – Alles auf Anfang" zu. Er und seine Frau würden sich bei dem emotionalen Thema blind verstehen. Manchmal würden Blicke ausreichen, um sich in die andere Person hineinzuversetzen. "Diese fürchterliche Zeit der Schwangerschaft mit all den Höhen und Tiefen ist etwas, was zum Glück weit weg ist, an einem Ort, an dem es mir nicht wehtut. Aber es ist trotzdem so nah an mir dran, dass ich jeden Tag daran erinnert werde", fasst Bushido zusammen.

Das Ehepaar sei dankbar, dass es Amaya so gut geht. "Es ist unglaublich, ich denke da jeden Tag daran, was das für ein Wunder ist", schwärmt der "Papa"-Interpret. "Alles ist selbstverständlich, bis du einmal gemerkt hast, es ist nicht selbstverständlich und dann wird man dankbar", schwärmt Anna-Maria.

