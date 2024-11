Miranda Kerr benennt Sohn zu Ehren ihres Großvaters Peter

Miranda Kerr (41) hat enthüllt, dass ihr acht Monate alter Sohn Pierre nach ihrem verstorbenen Großvater Peter benannt worden ist. Das australische Model teilte diese herzerwärmende Nachricht kürzlich auf der Baby2Baby-Gala mit, an der sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Evan Spiegel (34) teilnahm. Pierre, der im Februar geboren wurde, ergänzt die Familie, zu der bereits die Söhne Dylan und Myles gehören. Mit dieser Offenbarung gewährt Miranda einen seltenen Einblick in ihr Familienleben und ehrt zugleich das Andenken an ihren Großvaters.

Miranda erzählte, dass ihre älteren Söhne Dylan und Myles sowie Flynn, der aus der Ehe mit Orlando Bloom (47) stammt, den kleinen Pierre über alles lieben. "Er ist ein kleiner Sonnenschein, und seine Brüder vergöttern ihn", sagte sie gegenüber dem People Magazine. Sie hatte zunächst Bedenken, wie die Jungen auf das neue Familienmitglied reagieren würden – doch ihre Sorgen waren unbegründet. Besonders Myles habe eine enge Bindung zu Pierre aufgebaut: Schon während der Schwangerschaft küsste er jeden Tag Mirandas Bauch und setzt diese liebevolle Geste nun mit seinem Brüderchen fort.

In einem Interview mit der britischen The Sunday Times im Juni sagte das Model, dass Pierre ihre Familie komplett mache. "Ich fühle mich so gesegnet, ihn zu haben", gestand sie. Obwohl sie als Kind ein kleiner Wildfang war und lieber ihrem Vater beim Schrauben an Autos zusah, wusste sie schon immer, dass sie Mutter werden wollte. Ihre Familie bedeutet ihr alles, und sie legt großen Wert darauf, ihre Kinder in einem liebevollen Umfeld großzuziehen. Mit ihrem Ehemann Evan, dem Gründer von Snapchat, scheint Miranda ihr persönliches Glück gefunden zu haben.

Getty Images Miranda Kerr, Baby2Baby Gala, 2024

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr, Juni 2023

