Flynns Abschluss: Miranda Kerr und Orlando Bloom vereint

Orlando Bloom (48) und Miranda Kerr (42) haben sich zu einem besonderen Anlass zusammengefunden: dem Schulabschluss ihres gemeinsamen Sohnes Flynn (14). Der 14-Jährige feierte am Freitag, dem 6. Juni, seinen Abschluss der achten Klasse in Los Angeles – ein Ereignis, das sich seine Eltern nicht entgehen ließen. Auch Miranda Kerrs Ehemann Evan Spiegel (35), Gründer der Social-Media-Plattform Snapchat, war dabei und brachte einen Blumenstrauß mit. Auf Bildern, die Just Jared vorliegen, unterhielt sich das Trio entspannt mit den anderen Gästen der Feier. Orlando Blooms Partnerin, Popstar Katy Perry (40), fehlte allerdings – da sie derzeit mit ihrer "The Lifetimes Tour" in Australien unterwegs ist.

Miranda Kerr und Orlando Bloom waren von 2011 bis 2013 verheiratet und haben seit ihrer Trennung ein gutes Verhältnis zueinander aufgebaut. Gemeinsam kümmern sie sich liebevoll um die Erziehung von Flynn. Während Miranda 2017 Evan Spiegel heiratete und mit ihm drei Söhne – Hart, Myles und Pierre – bekam, ist Orlando seit 2016 mit Katy Perry liiert. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, die vierjährige Daisy. In Interviews betonte Miranda immer wieder, wie harmonisch das Co-Parenting mit Orlando funktioniere – etwas, das ihren Sohn Flynn sehr glücklich mache.

Abseits des Familienlebens haben Miranda und Orlando ihre Karrieren erfolgreich weiterverfolgt. Miranda ist nach wie vor ein gefragtes Model und engagiert sich außerdem für ihre Hautpflegemarke. Orlando, der durch Filme wie "Der Herr der Ringe" und "Fluch der Karibik" berühmt wurde, ist ebenfalls gut beschäftigt und regelmäßig in neuen Projekten zu sehen. Trotz ihrer vollen Terminkalender scheint das Wohl ihres Sohnes Flynn für die ehemaligen Eheleute stets an erster Stelle zu stehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom mit seinem Sohn Flynn, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr, Baby2Baby Gala, 2024

Anzeige Anzeige