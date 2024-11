Nach Baby topfit: Miranda Kerrs glamouröser Auftritt in Rosa

Miranda Kerr (41) zeigte sich vergangenen Samstagabend glamourös auf der alljährlichen Baby2Baby-Gala in Los Angeles und präsentierte dabei ihre beeindruckende Figur, nur neun Monate nach der Geburt ihres vierten Kindes. Der ehemalige Victoria's Secret Angel verzauberte in einem schulterfreien, rosafarbenen Kleid, dessen luxuriöse Schleppe mit Federn verziert war. Mit der eng anliegenden Robe, die perfekt ihre schlanke Silhouette betonte, zog sie alle Blicke auf sich.

Miranda, die Mitglied des Vorstands von Baby2Baby ist, vervollständigte ihren Look mit zartem Schmuck und offenem, gewellten Haar. Zusammen mit ihrem Ehemann Evan Spiegel (34), einem der Gründer von Snapchat und derzeitiger Geschäftsführer von Snap Inc., betrat die 41-jährige Australierin den roten Teppich. Das Paar genoss den Abend sichtlich und unterstützte damit die Wohltätigkeitsorganisation, die bedürftige Kinder mit wichtigen Alltagsgegenständen versorgt. Bei dem Event wird jedes Jahr eine prominente Frau für ihr herausragendes soziales Engagement ausgezeichnet, in diesem Jahr fiel die Wahl auf Charlize Theron (49).

Miranda und Evan heirateten 2017 und haben drei gemeinsame Söhne: Hart, Myles und Pierre. Aus ihrer früheren Ehe mit Schauspieler Orlando Bloom (47) stammt ihr Sohn Flynn (13). Als Vorstandsmitglied von Baby2Baby zeigt sich Miranda nicht nur als Modeikone, sondern auch als engagierte Unterstützerin wohltätiger Zwecke.

Getty Images Miranda Kerr, Baby2Baby Gala, 2024

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr, Baby2Baby Gala, 2024

