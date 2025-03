Neuer Look: Katy Perry zieht mit kurzem Pony Blicke auf sich

Gestern Nacht wurden in Hollywood die Oscars verliehen. Diese besondere Feierlichkeit ließen sich auch Katy Perry (40) und ihr Verlobter Orlando Bloom (48) nicht entgehen: Sie waren auf der glamourösen Vanity-Fair-Party in Los Angeles zu Gast. Dort zog die Sängerin in einem funkelnden, trägerlosen Silberkleid alle Blicke auf sich. Auch Katys Haare sorgten für Gesprächsstoff. Im Laufe der Jahre hat sich die "I Kissed A Girl"-Interpretin bereits an die unterschiedlichsten Frisuren gewagt – für die Party rockte sie "Micro Bangs", also einen ganz kurz geschnittenen Pony.

Auf der Party traf das Paar auch auf Miranda Kerr (41), Orlandos Ex-Frau und Mutter seines Sohnes Flynn (14). Zwischen Katy und Miranda scheint es aber keinerlei Spannungen zu geben – im Gegenteil. Die Musikerin und das Model zeigten eindrucksvoll, wie harmonisch Patchwork-Familien funktionieren können, als sie gemeinsam feierten und für Fotos posierten.

Miranda ist mittlerweile mit Snapchat-CEO Evan Spiegel (34) verheiratet und hat bereits in früheren Interviews betont, wie sehr sie Katy schätzt. "Ich bewundere Katy und bin dankbar, dass Orlando jemanden gefunden hat, der ihn glücklich macht. Flynn hat jetzt vier liebevolle Eltern, die sich gut verstehen", betonte sie 2022 laut DailyMail. Katy und Orlando, die seit einigen Jahren verlobt sind, haben selbst eine gemeinsame Tochter, die vierjährige Daisy.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei der Vanity Fair Oscar Party

Getty Images Katy Perry and Miranda Kerr im Januar 2023

