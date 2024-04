Sieben Jahre Ehe: Das ist Miranda Kerrs Liebesgeheimnis

Wie halten Miranda Kerr (41) und ihr Mann Evan Spiegel (33) ihre Liebe nach sieben Jahren Ehe frisch? Das verrät das Supermodel jetzt im Interview mit 9Honey Celebrity – für sie habe "private Zeit" mit ihrem Liebsten nämlich Priorität: "Wir sind definitiv beide der Meinung, dass es so wichtig ist, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Nachdem die Kinder eingeschlafen sind, entspannen wir uns abends auf jeden Fall gemeinsam." Aber auch regelmäßige Verabredungen und Date Nights seien für das Ehepaar enorm wichtig.

Doch nicht nur Zeit mit ihrem Mann, auch Zeit für sich selbst ist der Laufstegschönheit enorm wichtig – immerhin ist sie Mama von vier Kindern! Im "The Village"-Podcast sprach Miranda offen über ihren Alltag – und wie sie es schafft, sich Ruhe zu gönnen: "Normalerweise wache ich um fünf Uhr auf, sodass ich anderthalb Stunden Zeit habe, bis meine Kinder aufwachen. Ich kann in dieser Zeit auftanken." So habe sie genug Zeit, um zu meditieren oder ein Bad zu nehmen. Außerdem betont Miranda: "Sich Zeit für sich selbst zu nehmen, auf seinen Körper zu hören und der Selbstfürsorge Priorität einzuräumen, ist wichtig, um sich am besten zu fühlen."

Miranda und Evan sind stolze Eltern von drei Söhnen. Mit ihrem Ex-Mann Orlando Bloom (47) durfte die 41-Jährige ebenfalls einen Sohn auf der Welt begrüßen. Ist für die Beauty nun die Familienplanung abgeschlossen? "Ehrlich gesagt, ich fühle mich, als wäre ich fertig. Ich bin so zufrieden. Ich fühle mich wirklich superzufrieden und glücklich mit meinen vier Jungs, aber ich sage niemals nie. Wir werden sehen", verriet sie im Interview mit Daily Telegraph.

Anzeige Anzeige

Getty Images Miranda Kerr, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr, Juni 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wünscht ihr euch mehr Einblicke in Mirandas Ehe? Ja, auf jeden Fall! Nein, eigentlich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de