Diese Sorge hatte Miranda Kerr wegen Baby Nummer vier!

Miranda Kerr (40) ist im Februar zum vierten Mal Mama geworden. Zu Gast in der "Kyle & Jackie O Show" gesteht sie, welche Angst sie vor der Geburt beschäftigte: "Seine Brüder haben mir Sorgen gemacht." Sie habe befürchtet, dass ihre drei Jungen nicht gut auf den kleinen Pierre reagieren würden. Allerdings habe sich das schnell als Unsinn herausgestellt. "Sie vergöttern ihn", schwärmt das ehemalige Victoria's-Secret-Model. Der jüngste Nachwuchs habe sich wunderbar in die Familie eingefügt und ihre anderen Söhne hätten inzwischen eine bezaubernde Verbindung zu dem Baby.

Sorgt die Harmonie daheim für Babyfieber bei Miranda? "Ehrlich gesagt, fühlt es sich an, als wäre unsere Familie vollständig", erzählt die Unternehmerin in der Radiosendung. Allerdings habe ihr Mann Evan Spiegel (33) schon immer eine Tochter gewünscht, von daher wolle sie die Möglichkeit weiterer Kinder nicht ausschließen. Den Snapchat-Gründer lernte die Australierin 2014 bei einem Dinner in New York kennen.

Vor ihrem jetzigen Ehemann war Miranda mit Orlando Bloom (47) verheiratet, mit dem sie auch den gemeinsamen Sohn Flynn Christopher (13) hat. Der Schauspieler kam nach ihr mit Katy Perry (39) zusammen und durfte mit der "California Gurls"-Interpretin eine gemeinsame Tochter begrüßen. Die Patchworkfamilie der Stars scheint hervorragend zu funktionieren. In einer Laudatio für den "Excellence in the Arts Award" schwärmte die Sängerin über ihre Verbindung zu dem Model: "Es ist, als hätte ich eine weitere Schwester bekommen, mit der ich mich auch abseits der Familiengespräche unterhalten kann."

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr im April 2023

Getty Images Katy Perry and Miranda Kerr im Januar 2023

