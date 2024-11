Harte Vergangenheit: Miranda Kerr verlor Freund und ihr Baby

Miranda Kerr (41) scheint heute alles zu haben, doch in der Vergangenheit erlebte das berühmte Model mehrere harte Schicksalsschläge. So musste sie als Teenager den tragischen Verlust ihres ersten Freundes bei einem Verkehrsunfall verkraften. Die Australierin verriet im "Not Alone"-Podcast, wie sehr sein Tod ihre Sicht auf das Leben änderte: "Die Tatsache, dass er so plötzlich starb, war ein Schock für mich, denn er starb bei einem Autounfall. Es war mir eine Lehre, nichts in meinem Leben als selbstverständlich anzusehen."

Dieser Verlust stellt jedoch nicht das einzige traumatische Ereignis für Miranda dar. Die Victoria's Secret-Bekanntheit enthüllte im Laufe des Gesprächs auch, dass sie vor vielen Jahren eine Fehlgeburt erlitten hat. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes Flynn mit ihrem Ex-Mann Orlando Bloom (47) kam es wohl zu der traurigen Komplikation. Miranda äußerte sich sehr offen dazu: "Ich hatte tatsächlich eine Fehlgeburt – und es war auch noch ein Junge."

Zum Glück hielten die herzzerreißenden Geschehnisse die 41-Jährige nicht davon ab, ihr eigenes Familienglück zu finden. So heiratete sie 2017 den CEO von Snapchat Evan Spiegel (34) und bekam mit ihm drei gemeinsame Söhne. Erst im Februar dieses Jahres freuten sich Miranda und der erfolgreiche Unternehmer über den jüngsten Familienzuwachs: ihren Sohn Pierre! Im Interview mit The Sunday Times schwärmte die Berühmtheit in den höchsten Tönen von ihm. So meinte sie: "Mein neuester kleiner Sohn vervollständigt unsere Familie. Ich fühle mich so gesegnet, ihn zu haben."

Getty Images Miranda Kerr in Sydney

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr, Baby2Baby Gala, 2024