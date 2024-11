Quincy Jones wurde in einer privaten Zeremonie beigesetzt

Quincy Jones' (91) Tod erschütterte vor rund einer Woche die gesamte Musikwelt. Der erfolgreiche Komponist verstarb am 3. November. Nun wurde der "Thriller"-Produzent beigesetzt. Wie AP berichtet, fand die Beerdigung am Sonntag im kleinen Kreis in Los Angeles statt. Die Familie des Jazztrompeters bestätigte: "An der intimen Zeremonie nahmen die sieben Kinder von Mr. Jones, sein Bruder, zwei Schwestern und unmittelbare Familienangehörige teil." Allerdings sei eine große Gedenkfeier geplant, bei der sich auch Quincys Fans von ihrem Idol verabschieden können. Für die zahlreichen Beileidsbekundungen seien die Angehörigen des Verstorbenen sehr dankbar.

Besonders schwer war der Verlust des Musikers für seine Tochter Rashida Jones (48). Die Schauspielerin erinnerte vor wenigen Tagen auf Instagram an ihren großen Helden: "Er war ein Riese. Eine Ikone. Ein Kulturveränderer. Ein Genie", schrieb die "Parks and Recreation"-Darstellerin auf der Social-Media-Plattform und fügte hinzu: "Seine Musik und sein gesamtes Schaffen waren ein Kanal für seine Liebe. Er war Liebe. Er gab jedem, den er jemals traf, das Gefühl, geliebt und gesehen zu werden. Das ist sein Vermächtnis."

Quincy war ein prägender Akteur im Musikgeschäft und hinterließ ein beeindruckendes Erbe. In seiner glanzvollen Karriere, die über sieben Jahrzehnte umfasste, erlangte er weltweite Anerkennung und gewann 28 Grammy Awards. Zu seinen bekanntesten Arbeiten gehört die Produktion von Michael Jacksons (✝50) "Thriller", das als das erfolgreichste Album aller Zeiten gilt. Auch die Zusammenarbeit mit Musikgrößen wie Frank Sinatra (✝82), Stevie Wonder (74) und seinem Schützling Will Smith (56) prägte seine Karriere.

Getty Images Rashida Jones und ihr Vater Quincy Jones, Februar 2019

ActionPress / MediaPunch Will Smith und Quincy Jones im Jahr 1990

