Will Smith trauert um Freund und Mentor Quincy Jones (†91)

Der Tod des Musikproduzenten Quincy Jones versetzt seine Freunde, Familie und Kollegen in tiefe Trauer. Filmstar Will Smith (56) durfte den Kalifornier in der Vergangenheit an seiner Seite wissen. Auf Instagram widmet er ihm nun einige rührende Worte. "Quincy Jones ist die wahre Definition eines Mentors, eines Vaters und eines Freundes. Er wies mich auf die größten Teile von mir selbst hin. Er hat mich verteidigt. Er hat mich gepflegt. Er hat mich ermutigt. Er hat mich inspiriert. Er hat mich überprüft, als er musste. Er ließ mich seine Flügel benutzen, bis meine stark genug waren, zu fliegen", hält Will seinen Freund neben einer gemeinsamen Schwarz-Weiß-Aufnahme in Ehren.

Dank Quincy habe der Leinwandheld damals seine Leidenschaft für die Schauspielerei entdeckt. Will, der Ende der 1980er-Jahre gerade seine Karriere als Rapper The Fresh Prince begonnen hatte, war damals zu der Geburtstagsparty des verstorbenen Musikproduzenten eingeladen, auf der sich sämtliche Serienschöpfer und Senderchefs befanden. Quincy sah das als Gelegenheit und ermutigte Will, spontan für eine Show vorzusprechen – aus der später Wills Erfolgs-Sitcom Der Prinz von Bel-Air wurde. "Ich sagte: 'Quincy, ich weiß nicht, wie man schauspielert, ich bin kein Schauspieler. Gib mir zwei Wochen Zeit, lass mich einen Schauspiellehrer finden und daran arbeiten, und dann lass uns ein richtiges Vorsprechen arrangieren'", erinnerte sich der Men in Black-Star laut Entertainment Weekly in einem früheren Interview. Doch der Musiker blieb hartnäckig: "Er sagte: 'Hier ist der Deal: In diesem Moment sitzen alle, die für diese Show 'Ja' sagen müssen, in meinem Wohnzimmer und warten auf dich.'" "Gib mir zehn Minuten", sei Will umgehend überzeugt gewesen.

Wie The Guardian infolge einer Erklärung des Pressesprechers berichtete, sei Quincy am 3. November im Kreise seiner Familie bei sich zu Hause in Los Angeles verstorben. "Heute Abend müssen wir mit vollem, aber gebrochenem Herzen die Nachricht vom Tod unseres Vaters und Bruders Quincy Jones überbringen. [...] Obwohl dies ein unglaublicher Verlust für unsere Familie ist, feiern wir das großartige Leben, das er gelebt hat, und wissen, dass es nie wieder einen wie ihn geben wird", lautete das Statement. Der Produzent wurde 91 Jahre alt und hinterlässt sieben Kinder und sechs Enkelkinder.

Anzeige Anzeige

Getty Images Produzent Quincy Jones und Filmstar Will Smith, 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Quincy Jones, Musikproduzent

Anzeige Anzeige