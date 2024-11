Nicola Peltz Beckham gedenkt Quincy Jones mit Versprechen

Die Schauspielerin Nicola Peltz Beckham (29) trauert um die verstorbene Musiklegende Quincy Jones (✝91), die letzte Woche im Alter von 91 Jahren in Los Angeles verstorben ist. In einem emotionalen Instagram-Post sagte die Schauspielerin, ihr "Herz ist gebrochen" und versprach, sich für den "Rest ihres Lebens" um seine Tochter Kenya zu kümmern. Nicola teilte Fotos, auf denen sie Quincy umarmt, während ihr Ehemann Brooklyn Beckham an ihrer Seite steht.

Nicolas Bruder Will ist seit 2011 mit Quincys Tochter Kenya liiert, was die beiden Familien eng miteinander verbindet. In ihrem Post schrieb Nicola weiter: "Quincy, mein Herz ist gebrochen. Ich kann nicht begreifen, mich von dir zu verabschieden, also werde ich es nicht tun. Ich sage einfach: Bis später." Sie fügte hinzu: "Du warst wirklich ein Geschenk Gottes. Das Vermächtnis, das du hier auf Erden hinterlässt, ist nicht nur dein musikalisches Genie, das die Herzen von Millionen Menschen berührt hat, sondern auch die schönsten Kinder, die du großgezogen hast – die Familie Jones, meine Familie."

Die enge Beziehung zwischen Nicola und Kenya entwickelte sich über die Jahre zu einer tiefen Freundschaft. Nicola bezeichnet Kenya liebevoll als ihre "auserwählte Schwester" und betonte in ihrem Beitrag, dass sie für immer auf sie aufpassen werde. Die Familien Peltz und Jones sind seit langer Zeit eng verbunden – insbesondere da Nicolas Bruder Will seit über einem Jahrzehnt mit Kenya zusammen ist. Quincy, stolzer Vater von sieben Kindern, darunter auch die Schauspielerin Rashida Jones (48), legte immer großen Wert auf Familienzusammenhalt und Liebe. Seine Kinder sind das lebendige Vermächtnis seines Lebens und seiner Werte. In der Erklärung der Familie hieß es: "Obwohl dies ein unglaublicher Verlust für unsere Familie ist, feiern wir das großartige Leben, das er gelebt hat, und wissen, dass es nie wieder jemanden wie ihn geben wird."

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Quincy Jones, Nicola und Brooklyn Peltz Beckham bei einem Familienessen

Getty Images Quincy Jones, Musikproduzent

