Todesursache bekannt: Daran starb der Produzent Quincy Jones

Der legendäre Musiker und Produzent Quincy Jones (✝91) ist am 3. November im Alter von 91 Jahren in seinem Zuhause im Bel-Air-Viertel von Los Angeles verstorben. Nun ist seine Todesursache bekannt: Quincy erlag demnach seiner Krebserkrankung an der Bauchspeicheldrüse. Das geht aus seiner Sterbeurkunde hervor, die kürzlich von der Gesundheitsbehörde des Los Angeles County veröffentlicht wurde und unter anderem TMZ vorliegt.

Wie sein Sprecher Arnold Robinson mitteilte, starb der 91-Jährige im Kreise seiner Familie. In einer offiziellen Erklärung gegenüber der Presse verkündete seine Familie voller Trauer die traurige Nachricht über sein Ableben: "Heute Nacht müssen wir mit vollem, aber gebrochenem Herzen die Nachricht vom Tod unseres Vaters und Bruders Quincy Jones mitteilen." Quincy hinterlässt sieben Kinder. Seine Tochter, die Schauspielerin Rashida Jones (48), verabschiedete sich von ihrem Vater auf Instagram mit den Worten, er sei eine "Ikone", ein "Kulturschaffender" und ein "Genie".

Quincy hinterlässt ein beeindruckendes musikalisches Vermächtnis: Er steht hinter Michael Jacksons (✝50) Erfolgsalbum "Thriller" und arbeitete mit Größen wie Frank Sinatra (✝82) und Ray Charles (✝73) zusammen. Wie unter anderem AP berichtete, wurde er am Sonntag in einer privaten Zeremonie in Los Angeles beigesetzt, umgeben von seinen Kindern und Geschwistern. Zudem sei noch eine große Gedenkfeier geplant, bei der sich seine Fans von ihrem Idol verabschieden können.

Getty Images Quincy Jones, 2017

Getty Images Quincy Jones, Musikproduzent

