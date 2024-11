Jamie Foxx ehrt Quincy Jones mit emotionaler Hommage

Jamie Foxx (56) hat auf Instagram eine bewegende Hommage an den verstorbenen Quincy Jones (91) geteilt. Der legendäre Musikproduzent, der am 3. November in Los Angeles im Kreise seiner Familie verstarb, war nicht nur eine Schlüsselfigur in der Musikindustrie, sondern auch ein enger Freund von Jamie. In seinem emotionalen Beitrag dankte Jamie dem Produzenten für dessen Werk und besonders dafür, dass er Jamies verstorbene Schwester DeOndra Dixon stets mit so viel Wärme und Herzlichkeit behandelt habe. DeOndra wurde mit Down-Syndrom geboren und ist im Jahr 2020 gestorben.

Weiter bedankte Jamie sich für all die schönen gemeinsamen Momente und bezeichnete ihn als eine einzigartige Persönlichkeit, die der Welt unvergessliche Musik und Lektionen für das Leben hinterlassen habe. Worte des Schauspielers wie "Du hast uns gezeigt, wie man jeden Moment des Lebens auskostet" und "Der Einfluss, den du auf die ganze Welt hattest, wird nie vergessen werden" spiegeln die tiefe Wertschätzung für Quincy wieder. Die enge Verbindung der beiden entstand auch nach dem Erfolg des Films "Ray" – Quincy hat damals mit mehreren seiner Freunde, darunter Oprah Winfrey (70) und Sidney Poitier (✝94), Jamie dazu gebracht, sein Leben wieder auf Kurs zu bringen. Der 56-Jährige erinnerte sich 2022 in einem Interview mit Access Hollywood an Quincys ernste Worte nach durchzechten Partynächten: "Du hast großartige Arbeit bei 'Ray' geleistet, aber jetzt musst du dich zusammenreißen, Baby." Diese Intervention habe ihm geholfen, seine Karriere zu stabilisieren.

Die Verbindung zwischen Jamie und Quincy war nicht nur professionell, sondern auch persönlich sehr bedeutend, was sich in zahlreichen gemeinsamen und herzlichen Erinnerungen widerspiegelt. In den sozialen Medien tauschten die beiden Männer lustige Kommentare aus, wie etwa als Quincy Jamies Nachahmung seiner selbst lobte. In jüngerer Zeit gedachte Jamie seiner Schwester DeOndra und hob ihre Arbeit als Botschafterin der Global Down Syndrome Foundation hervor. Die enge Beziehung zwischen Quincy und DeOndra erinnert an die verbindende Kraft von Freundschaft und Familie.

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx zollt Quincy Jones Tribut mit einem Instagram-Post 2024

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx mit seiner Schwester DeOndra Dixon