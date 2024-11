Musikproduzent Quincy Jones im Alter von 91 Jahren gestorben

Traurige Nachrichten aus der Musikwelt: Quincy Jones (91) ist tot. Das gibt der Pressesprecher des legendären Musikproduzenten nun in einem Statement bekannt. "Heute Abend müssen wir mit vollem, aber gebrochenem Herzen die Nachricht vom Tod unseres Vaters und Bruders Quincy Jones überbringen", heißt es in der Erklärung, die The Guardian vorliegt. Nähere Details zu den Hintergründen seines Todes sind bisher nicht bekannt.

Der US-Amerikaner sei am Sonntagabend im Kreise seiner Familie in seinem Haus in Los Angeles gestorben. Er wurde 91 Jahre alt. "Obwohl dies ein unglaublicher Verlust für unsere Familie ist, feiern wir das großartige Leben, das er gelebt hat, und wissen, dass es nie wieder einen wie ihn geben wird", heißt es weiter in dem Statement seines Pressesprechers. Quincy hinterlässt sieben Kinder und sechs Enkelkinder.

Quincy hatte eine mehr als erfolgreiche Karriere. Er arbeitete mit Legenden wie Frank Sinatra (✝82), Will Smith (56), Aretha Franklin (✝76) und Michael Jackson (✝50) zusammen, für den er seine drei Hitalben "Off The Wall", "Thriller" und "Bad" produzierte. Außerdem komponierte Quincy zahlreiche Stücke für Filme und brachte eigene Songs heraus. Für seine Arbeit wurde er unter anderem mit 28 Grammy-Awards ausgezeichnet – damit war er der zweithöchste Grammy-Gewinner aller Zeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Quincy Jones, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Quincy Jones, 2019

Anzeige Anzeige