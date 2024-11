Robbie Williams geht 2025 auf Tournee durch Deutschland

Gerade erst hat er seinen dritten Bambi als "Entertainer" erhalten, da überrascht der charismatische Sänger Robbie Williams (50) seine Fans mit einer spektakulären Neuigkeit: Der britische Kult-Entertainer kehrt im Sommer 2025 mit Hits wie "Angels", "Rock DJ" oder "Let Me Entertain You" auf die großen Bühnen in Deutschland zurück. Der Vorverkauf für die Konzerte soll am 15. November 2024 um 11 Uhr beginnen.

Laut der Bild startet Robbie seine Tournee am 25. Juni in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen, dem Stadion des FC Schalke 04, in dem bereits zahlreiche internationale Stars aufgetreten sind. Weitere Stationen sind die Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover am 30. Juni, die Red Bull-Arena in Leipzig am 9. Juli und das Münchner Olympiastadion am 26. Juli. In Berlin tritt Robbie in der legendären Waldbühne auf, die für ihre einzigartige Atmosphäre geschätzt wird – und zwar gleich an zwei Terminen: am 21. und 22. Juli. Den Abschluss bildet sein Konzert am 10. August im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Seit seinem ersten Ausstieg bei Take That im Jahr 1995 hat sich Robbie als Solokünstler etabliert und gilt als einer der spektakulärsten Live-Künstler Europas. Mit über 75 Millionen verkauften Alben weltweit und zahlreichen Auszeichnungen ist er aus der internationalen Musikszene nicht wegzudenken. In den letzten Jahren hat er sich vermehrt auf sein Privatleben konzentriert. Zusammen mit seiner Ehefrau Ayda Field (45), mit der er seit 2010 verheiratet ist, zieht er die vier gemeinsamen Kinder groß.

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Instagram / aydafieldwilliams Ayda Field und Robbie Williams, Ehepartner

