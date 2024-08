Robbie Williams und Ayda Field haben ihr Ehegelübde erneuert

Robbie Williams (50) und seine Frau Ayda Field (45) haben anlässlich ihres 14. Hochzeitstages ihre Eheversprechen erneuert. Das teilt der Sänger ganz beiläufig in einem langen Instagram-Post mit, in dem er seine Dankbarkeit für sein Leben ausdrückt und über die vergangenen Wochen berichtet. "Ich fühle mich selbstbewusst und erlebe eine neue Vitalität, die mir gefehlt hat. Ich habe ein neues Lächeln. [...] Ich habe zwei neue Songs geschrieben und aufgenommen. Einen für die Endtitel meines Films. Ich habe mit Teddy, Charlie und Beau Basketball gespielt", schreibt der Brite und verkündet dann: "Oh, ich und Ayda haben unser Eheversprechen erneuert. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar."

Ursprünglich wollten Robbie und Ayda ihr Ehegelübde erst im Jahr 2025 erneuern. "Ich denke, wenn es meiner Mutter gut geht und Poupette noch ein Jahr durchhält, werden wir den 15. Jahrestag mit einer Erneuerung des Eheversprechens feiern. Es gibt viele Leute und Verwandte, die am Leben bleiben müssen, aber ja, wir werden es tun", erklärte die 45-Jährige zuvor gegenüber HELLO!. Weswegen sie die Zeremonie nun doch vorgezogen haben und zu ihrem 14. Jahrestag feierten, verrät Robbie in seinem Posting nicht. Auch gibt er keine näheren Details dazu preis, in welchem Rahmen die zwei den Anlass gefeiert haben.

Das einstige Take That-Mitglied und seine Partnerin heirateten am 7. August 2010 in einer geheimen Zeremonie in ihrem Haus in Los Angeles. Damals waren laut Mirror sechzig Familienmitglieder und Freunde unter dem Vorwand einer James-Bond-Party eingeladen. Doch stattdessen hatten Ayda und Robbie ihre Liebsten mit ihrer Hochzeit überrascht. Ihre Trauung war ganz besonders gewesen: Die Braut war mit ihren acht Hunden zum Altar geschritten und ihr Mann hatte sich anstelle eines Eherings ein Ringtattoo stechen lassen. Die beiden bekamen im Laufe ihrer Beziehung vier Kinder: Teddy (11), Charlie (9), Coco (5) und Beau (3).

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field im November 2023

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und Ayda Field mit ihren Kids

