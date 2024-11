Überraschung: Paul McCartney begeistert mit Klub-Auftritt

Der gefeierte Musiker Paul McCartney (82) kann mit seinen Konzerten riesige Arenen füllen. Umso überraschender muss es für die anwesenden Zuschauer gewesen sein, als er in dem vergleichsweise winzigen Talkhouse-Klub in den Hamptons nahe New York City auftrat. Wie Mirror berichtet, sollte eine reguläre Live-Veranstaltung stattfinden, zu der jedoch namhafte Künstler erschienen – ganz zur Freude des Publikums. Die Beatles-Legende betrat die Bühne zusammen mit einigen anderen Musikern, und die Gäste konnten ihr Glück kaum fassen!

Der legendäre Songwriter sorgte mit seinem Überraschungsauftritt auf Social Media für Begeisterung. So kursieren auf TikTok Aufnahmen des Konzerts, unter denen einige der Gäste ihre Freude ausdrückten. Ein Nutzer verriet, dass er wohl direkt neben dem Weltstar gestanden habe, bevor dieser die Bühne betrat: "Ich stand bei Talkhouse zwei Meter von ihm entfernt und wusste es nicht einmal, bis mir jemand am nächsten Tag ein Foto zeigte." Ein weiterer Fan betonte: "Was für ein magisches Erlebnis. Der wichtigste Mann in der Musikbranche, der heute lebt, spielt zufällig in einer Bar umsonst."

Unter Pauls prominenten Branchenkollegen gibt es ebenfalls einige große Fans des Musikers. So ist kein Geringerer als Snoop Dogg (53) ein begeisterter Anhänger des Künstlers. Im Podcast "Complex" erzählte der Rapper, dass er sein Idol kürzlich persönlich treffen durfte. Dabei sprach er nicht nur voller Bewunderung über Paul, sondern betonte auch die immense Bedeutung, die die Beatles für ihn haben: "Ich habe ihn nie zuvor getroffen, aber ich bin ein verdammter Fan der Beatles."

Getty Images Paul McCartney, Ex-Mitglied der Beatles

Getty Images Snoop Dogg, US-amerikanischer Rapper

