Sabrina Carpenter wollte Beatles-Star als Kind heiraten

Sängerin und Schauspielerin Sabrina Carpenter (25) hat in der "Late Show with Stephen Colbert" kürzlich eine herzerwärmende Geschichte aus ihrer Kindheit erzählt. Nachdem ihr Vater ihr als junges Mädchen den Beatles-Song "Rocky Raccoon" vorgespielt hatte, habe sie sich unsterblich in Paul McCartney (82) verliebt. Sie sei unglaublich fasziniert von dem Lied und dem Songwriting gewesen. "Ich war überzeugt, dass dies mein Ehemann war, mein zukünftiger Ehemann", so Sabrina.

Wie die inzwischen 25-Jährige weiter erklärte, habe sie damals nicht verstanden, dass Paul deutlich älter war als sie. "Ich dachte, er ist nur so ungefähr zehn Jahre älter als ich", gestand sie lachend in der Show. Auf Bildern, die dem People-Magazine vorliegen, ist zu sehen, wie Sabrina ihr Idol bei der MusiCares Person of the Year Gala Anfang 2024 persönlich trifft. "Ich hatte Tränen in den Augen, und er war so normal, lässig und so charmant", erinnerte sie sich. Außerdem sei sie beeindruckt davon gewesen, wie der Beatles-Sänger jedem im Raum das Gefühl gab, gesehen und gehört zu werden.

Sabrina ist derzeit mit ihrer Musik weiter auf Erfolgskurs. In einem Interview mit Vogue Arabia verriet sie kürzlich, dass ihr eigener Song "Espresso" in ihrer Spotify Wrapped Liste der meistgehörten Künstler auftauchte. "Als ich das sah, dachte ich zuerst: 'Oh nein, das kann ich nicht posten, das wirkt ein bisschen eingebildet'", erzählte sie schmunzelnd. Doch sie zeigte sich auch stolz auf ihre Arbeit und froh über die positive Resonanz ihrer Fans.

Getty Images Paul McCartney im November 2021

Parrish Lewis / Netflix Sabrina Carpenter bei "A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter"

