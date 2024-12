Paul McCartney und Ringo Starr feiern Beatles-Bühnen-Reunion

Es war ein Abend voller Nostalgie und großer Emotionen: Die beiden einzigen noch lebenden Beatles-Legenden, Paul McCartney (82) und Ringo Starr (84), standen am Donnerstag gemeinsam auf der Bühne der prall gefüllten Londoner O2 Arena. Beim finalen Konzert von Pauls Get Back-Tour performte das Duo unvergessene Klassiker wie "Helter Skelter" und "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". Nachdem Ringo das Publikum verzaubert hatte, verabschiedete er sich laut The Guardian mit den charmanten Worten: "Ich bin dann mal weg, ich hatte einen großartigen Abend und liebe euch alle."

Neben Ringo holte Paul noch einen weiteren ikonischen Gast auf die Bühne: Rolling Stones-Gitarrist Ronnie Wood (77) unterstützte ihn bei der Performance von "Get Back", wobei Paul das erste Mal seit 50 Jahren auf seiner legendären Höfner-Bassgitarre spielte. Ein Instrument, das 1972 gestohlen worden war und erst kürzlich zu ihm zurückfand. Besonders emotional wurde es bei einem virtuellen Duett mit John Lennon (✝40), begleitet von Aufnahmen des legendären Dachkonzerts der Beatles aus dem Jahr 1969. Archivbilder vom vierten Pilzkopf George Harrison (✝58) und der restlichen Band in ihrer Glanzzeit rundeten das bewegende Konzert ab und brachten die Magie der Beatles zurück auf die Bühne.

Doch der Abend war nicht nur ein Fest der feinen Musik, sondern auch ein Rückblick auf die bewegte Geschichte der Fab Four. Paul sprach kürzlich in der Radioshow "This Cultural Life" über die Auflösung der Gruppe im Jahr 1970, für die er lange schuldig gemacht wurde. "Ich bin nicht derjenige, der die Trennung veranlasst hat. John Lennon kam eines Tages in den Proberaum und sagte: 'Ich verlasse die Beatles'", erklärte Paul. Der mittlerweile 82-Jährige hatte damals einen Rechtsstreit initiiert, weil seine Bandkollegen einen neuen Manager wollten: "Die einzige Möglichkeit, die mir blieb, war, die anderen Beatles zu verklagen. Später dankten sie mir dafür. Aber ich habe die Trennung nicht veranlasst. Das war unser Johnny.

Getty Images Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr und John Lennon am Londoner Flughafen, Februar 1964.

Getty Images Paul McCartney auf einer Disney-Premiere im Dezember 2022

