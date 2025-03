Paul McCartney genießt karibischen Strandtag mit Frau Nancy

Paul McCartney (82) und seine Frau Nancy Shevell (65) wurden bei einem entspannten Strandtag auf der Karibikinsel St. Barts gesichtet. Der Musiker trug ein langärmliges dunkles Shirt, um sich vor der Sonne zu schützen, während seine Frau in einem bunt gemusterten Badeanzug und mit Sonnenhut die warmen Wellen genoss. Ein besonders romantischer Moment: Das Beatles-Mitglied hob Nancy im Wasser hoch und lächelte sie verliebt an. Das Paar wirkte trotz der Aufmerksamkeit der Paparazzi völlig ungestört und genoss den gemeinsamen Ausflug sichtbar.

Hinter den beiden liegen ein paar ereignisreiche Monate: Paul, der auch in seinen Achtzigern noch musikalisch tätig ist, gab vor Kurzem zwei beeindruckende Überraschungskonzerte in New York. Eines der Konzerte fand vor einem besonders exklusiven Publikum im Bowery Ballroom mit nur 575 Plätzen statt. Unter den Gästen waren Stars wie Schauspieler Tom Hanks (68) und Anne Hathaway (42) sowie Model Cara Delevingne (32). Zuletzt sorgte auch die Veröffentlichung des Beatles-Songs "Now And Then" für Aufsehen – bei diesem vollendeten Paul und Ringo Starr (84) ein altes Demo-Band von John Lennon (✝40) mithilfe moderner Technologie.

Paul und Nancy, die seit 2011 verheiratet sind, zeigten sich zuletzt nur selten gemeinsam bei öffentlichen Events. Ab und zu machen die Eheleute aber doch eine Ausnahme, wie im November vergangenen Jahres: Zur Premiere der "Beatles '64"-Dokumentation im Hudson Square Theater in New York kam Paul, laut der Us Weekly, in Begleitung seiner Liebsten. Gemeinsam posierte das Paar souverän in lässigen Outfits für die Fotografen.

Getty Images Paul McCartney und Nancy Shevell, Oktober 2022

Getty Images Paul McCartney und Nancy Shevell, Februar 2009

