Paul McCartney (82) liefert ein dreistündiges Konzert

Beatles-Legende Paul McCartney (82) füllt immer noch ganze Arenen. Vergangenen Samstag stand der Sänger in der ausverkauften Co-op Live-Arena in Manchester und begeisterte die Fans auf seiner "Got Back"-Tour. "Hallo Manchester […] Ich habe das Gefühl, dass wir heute Abend Spaß haben werden", rief der Superstar den über 50.000 Besuchern zu. Wie The Sun berichtete, performte er fast drei Stunden lang auf einer der größten Bühnen in Großbritannien.

Das Konzert überzeugte ohne große Komplikationen und mit vielen Emotionen. Laut dem Magazin gab es keinen Voract, keine zu langen Pausen und der Start sei auch fast pünktlich gewesen. Die Fans bekamen an dem Abend die volle Ladung Paul. Er spielte über 30 Lieder, darunter den Beatles-Klassiker "I've Got A Feeling". Durch KI konnte der Sänger den Song mit seinem verstorbenen Bandkollegen John Lennon (✝40) singen. Unter Tränen freute er sich darüber: "Großartig, ich kann wieder mit John singen."

Der Künstler arbeitete nicht zum ersten Mal mit KI zusammen. Erst Ende letzten Jahres veröffentlichte er einen Beatles-Song namens "Now and Then". Doch wie funktionierte das? Neben dem Fakt, dass die Band seit 54 Jahren aufgelöst ist, sind bereits zwei der vier Mitglieder verstorben. Der Song entstand laut einem Post von Paul auf X aus alten Aufnahmen: "Es ist alles echt und wir alle spielen darauf. Wir haben einige bestehende Aufnahmen bereinigt – ein Prozess, der schon seit Jahren andauert." Der 82-Jährige surft immer noch auf der Erfolgswelle. Neben seinem Song und der Welttournee wurde er laut Sunday Times im Juni der erste britische Musik-Milliardär.

Getty Images Paul McCartney bei einem Konzert in Indio

Getty Images Paul McCartney, Sänger

