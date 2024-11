Seltener Auftritt: Paul McCartney mit seiner Nancy bei Event

Musiklegende Paul McCartney (82) und seine Frau Nancy Shevell (65) lassen sich nicht oft zusammen bei Events sehen – am Sonntag machten sie eine Ausnahme. Das Paar erschien zur Premiere der Dokumentation "Beatles '64" im Hudson Square Theater in New York und begeisterte in coolen Outfits, wie Fotos von Us Weekly zeigen. Der Brite trug ein lässiges Jeanshemd unter einem Blazer und kombinierte es mit einer schwarzen Hose, während seine Partnerin in einem komplett schwarzen Outfit an der Seite ihres Mannes strahlte. Hand in Hand posierten sie für die Fotografen auf dem roten Teppich und zeigten sich dabei so verliebt wie eh und je.

Zu den prominenten Besuchern der Premiere gehörten unter anderem auch Martin Scorsese (82), Steven Van Zandt, Chris Rock (59), Sean Lennon – der Sohn des verstorbenen John Lennon (✝40) – und Disney-CEO Bob Iger. Nach der Vorführung moderierte Ethan Hawke (54) eine Frage-und-Antwort-Runde, bei der weitere Einblicke in die Entstehung des Films gegeben wurden. Die von Martin Scorsese produzierte Dokumentation "Beatles '64" erzählt die Geschichte der ersten Amerikareise der Beatles im Februar 1964. Der Film enthält bisher unveröffentlichtes Material und bietet einen seltenen Einblick in die Zeit, als die Beatles zur einflussreichsten und beliebtesten Band aller Zeiten wurden.

Paul und Nancy lernten sich 2007 in den Hamptons kennen. Noch im selben Jahr wurden sie erstmals öffentlich zusammen gesehen, was aufgrund ihres Altersunterschieds von 17 Jahren für Gesprächsstoff sorgte. Nach der Scheidung von seiner zweiten Ehefrau Heather Mills (56) im Jahr 2008 machte er seine Beziehung zu Nancy öffentlich; die beiden verlobten sich im Mai 2011 und gaben sich im Oktober desselben Jahres das Jawort. Pauls erste Ehefrau Linda, die er 1969 geheiratet hatte, starb im April 1998 an Brustkrebs.

Getty Images Paul McCartney, Martin Scorsese und David Tedeschi bei der "Beatles '64"-Premiere im November 2024

Getty Images Paul McCartney mit seiner Frau Nancy Shevell

