Gigi Hadid und ihr Bradley spazieren verliebt durch New York

Der gefeierte Schauspieler Bradley Cooper (49) und seine ebenso berühmte Freundin Gigi Hadid (29) sind allem Anschein nach Hals über Kopf ineinander verliebt! Das Traumpaar aus Hollywood wurde jetzt nämlich bei einem romantischen Spaziergang in New York City gesichtet. Auf den Schnappschüssen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, strahlen die zwei Turteltauben, während sie nebeneinander völlig entspannt durch die Straßen der Weltmetropole schlendern.

Nicht nur die Stimmung zwischen den zwei Stars schien den Aufnahmen zufolge total harmonisch zu sein, auch ihre Outfits passten perfekt zueinander. So entschieden sich die beiden für Looks in der Farbe der Liebe: Rot! Der Darsteller aus "A Star is Born" setzte auf eine lässige Jeans und ein eng anliegendes rotes T-Shirt, wodurch er seinen durchtrainierten Körper perfekt in Szene setzte. Das gefragte Model trug eine weiße Oversized-Jacke mit roten und blauen Highlights sowie ein weißes Shirt und einen roten Pullover um die Schulter.

Gigi und Bradley sollen schon seit rund einem Jahr ein Paar sein, wobei sie ihre Romanze überwiegend aus der Öffentlichkeit heraushalten. Vor Kurzem machte Gigi jedoch zur Freude ihrer Fans eine kleine Ausnahme und schwärmte erstmals von ihrem Freund. Als dieser ihren großen Auftritt bei der Victoria's Secret-Show verpasste, verriet die Laufstegschönheit gegenüber Entertainment Tonight: "Er schaut heute Abend von zuhause aus zu. Er hat Vaterpflichten, aber unterstützt uns sehr."

JosiahW / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

Getty Images Gigi Hadid, Victoria's-Secret-Show 2024

