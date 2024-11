Paul Mescal strahlt bei Premiere in Dublin mit der Familie

Paul Mescal (28) hat am Sonntag in seiner Heimatstadt Dublin die Premiere seines neuen Films "Gladiator II" gefeiert. Gemeinsam mit seiner Familie schritt der irische Schauspieler über den roten Teppich und zeigte sich überwältigt von der Begeisterung der Fans. In einem emotionalen Clip auf Instagram machte er deutlich, wie nah ihm dieser Auftritt ging. "Mein Herz schlägt mir bis zum Hals", gestand Paul in dem Video, als er die jubelnden Menschen hörte. Er erklärte zudem, dass die Vorstellung in Dublin für ihn persönlich die wichtigste auf der gesamten Tour sei.

Paul zeigte sich bei der Premiere nicht nur professionell, sondern auch nahbar. Der "Normal People"-Star nahm sich Zeit für seine Fans, posierte für Selfies und unterhielt sich mit den Menschen, die sich entlang des roten Teppichs versammelt hatten. Seine Eltern und seine Schwester waren sichtlich stolz und freuten sich, diesen besonderen Abend mit ihm teilen zu können. "Es ist unglaublich, wieder hier zu sein, wo alles für mich begonnen hat", sagte der Schauspieler über seine Rückkehr nach Dublin.

Für seine Rolle in "Gladiator II" verwandelte sich Paul körperlich in einen muskulösen Krieger. Er gab zu, dass das intensive Training, das Reiten und die Kampfvorbereitungen sein Körpergefühl stark verändert hätten. In einem Interview mit The Sun verriet der 28-Jährige: "Du beginnst das Gefühl zu haben, dass dein Körper wirklich Schaden anrichten kann, was seltsam ist." Trotz der strengen Diät und des Trainingsplans behielt er jedoch seine Laster bei. "Ich esse viel Huhn und hebe schwere Dinge, aber ich weigere mich, auf das Rauchen und Trinken zu verzichten", berichtete er in einem weiteren Interview in der "The Graham Norton Show".

Getty Images Paul Mescal bei der Premiere von "Gladiator II" in Dublin

Instagram / pascalispunk Paul Mescal, Schauspieler

