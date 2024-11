Paul Mescal machte hartes Bodybuilding für "Gladiator II"

Auf einem Filmposter zeigte Paul Mescal (28) seinen neuen durchtrainierten Body – um in "Gladiator II" in die Sandalen von Vorgänger Russell Crowe (60) schlüpfen zu können, unterzog sich der Schauspieler einem monatelangen Training mit einem Ex-Royal-Navy-Angehörigen. "Man hat das Gefühl, dass der eigene Körper Schaden anrichten kann, und das ist schon seltsam", erzählt er gegenüber The Sun. Der Trainer und das Stuntteam waren laut Paul absolute Profis. Nach dem Training fing er sogar an, sich anders zu bewegen und zu verhalten.

Für Paul eine ganz neue Erfahrung: Vor "Gladiator II" musste der Ire noch nie kämpfen, reiten oder sich einem Bodybuilding unterziehen. Für frühere Rollen musste er improvisieren und "hoffen, dass der andere Schauspieler ihm nicht ins Gesicht schlage". Für den neuen 160-Millionen-Euro-Film von Ridley Scott (86) gab es dann ein professionelles Stuntteam. "Um ehrlich zu sein, haben die Budgets von Independentfilmen nicht die Sicherheit der Schauspieler berücksichtigt", meint er über seine früheren Jobs im Interview.

Gegen Ende der Dreharbeiten habe er sich so mächtig gefühlt, dass er unbedingt einen gefährlichen Stunt selbst machen wollte. Sein Manager bezeichnete ihn aufgrund seiner ehrgeizigen Art sogar als "Psychopath". Als der Drehtag kurz bevorstand, teilte ihm der Regisseur seine Sorge um ihn mit: "Auf gar keinen Fall machst du das." Gegenüber GQ erzählte Paul, dass Ridley schließlich nachgab, er ihm aber "zwei Bentleys schulde, falls er sich verletze." Glücklicherweise passierte dem 28-Jährigen nichts und er musste sich nicht für seinen Stunt verschulden.

Instagram / pascalispunk Paul Mescal, Schauspieler

Getty Images Paul Mescal, Schauspieler

