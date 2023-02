Rosi Mittermaier erhielt vier Krebsdiagnosen in einem Jahr

Rosi Mittermaier (✝72) war eine Kämpfernatur! Am 4. Januar dieses Jahres verstarb die vielerseits geliebte zweifache Olympia-Gewinnerin von 1976. Ihre sportlichen Leistungen brachten der gebürtigen Münchnerin ihren Spitznamen: Gold-Rosi. Besonders vermisst wird die Skirennlauf-Legende heute von ihrer Familie. Für ihre Liebsten soll die zweifache Mutter bis zum Schluss gegen ihre Krebs-Diagnosen gekämpft haben. Nun wurde bekannt, wie herausfordernd dieser Kampf für Rosi gewesen sein soll!

Wie ein Insider gegenüber BILD verrät, soll die 72-Jährige innerhalb der letzten zwölf Monate vor ihrem Tod vier Krebsbefunde erhalten haben: Es begann mit Unterleibskrebs, dann folgten Darm-, Nieren- und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die vierfache Oma habe sich ganzen vier Chemotherapien unterzogen und bis zum Schluss tapfer gegen ihre Krankheit angekämpft. Als klar war, dass es keine Chance auf Heilung mehr gibt, soll Rosi rechtzeitig zu ihrem letzten Weihnachtsfest im Kreise ihrer Liebsten aus dem Krankenhaus entlassen worden sein.

Gegenüber der Abendzeitung München hatte die ehemalige Profisportlerin im August 2020 offenbart: "Ich habe vor zehn Jahren zum Sechzigsten gesagt, dass ich froh bin um jeden Tag, an dem ich in der Früh aufwache. Und das gilt natürlich jetzt auch noch." Weiter hatte Rosi optimistisch betont: "Ich lasse mich überraschen. Ich freue mich sehr auf das, was jetzt noch kommt. Vor allem darauf, unsere Enkelkinder aufwachsen zu sehen. Und das hoffentlich noch ganz, ganz lang." Ihr Sohn Felix Neureuther (38) schenkte ihr 2017, 2020 und 2022 jeweils ein Enkelkind.

Anzeige

Getty Images Rosi Mittermaier 1976 mit ihren Olympia-Medaillen

Anzeige

Action Press / Gulotta, Francesco Rosi Mittermaier und Christian Neureuther bei den Richard-Wagner-Festspielen 2019

Anzeige

Getty Images Christian Neureuther, Felix Neureuther und Rosi Mittermaier bei einer Gala in München, Oktober 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de