Barry Keoghan wirft einen Blick auf seine Schauspielkarriere

Der irische Schauspieler Barry Keoghan (32) hat kürzlich in einem Interview mit Vanity Fair über seine Zusammenarbeit mit Jacob Elordi (27) in "Saltburn" gesprochen. Er zeigte sich begeistert von seinem Co-Star und scherzte: "Wie könnte man nicht von diesem Mann besessen sein?" In "Saltburn" spielt Barry den Charakter Oliver Quick, der als hinterlistig und sogar mörderisch beschrieben wird. Trotz dieser düsteren Eigenschaften betonte Barry, dass er stets versuche, seine Rollen nicht zu bewerten, sondern sich voll und ganz in die Figuren hineinzuversetzen, um ihnen gerecht zu werden.

Barry blickte auch auf seine bisherigen Rollen zurück – insbesondere auf seine Oscar-nominierte Nebenrolle in "The Banshees of Inisherin". Er erklärte, dass diese Rolle zur richtigen Zeit kam, da er zeigen wollte, dass er auch sanftere und unschuldigere Charaktere darstellen kann: "Ich brauchte etwas, um meine Bandbreite zu zeigen." Eine der bewegendsten Szenen für ihn war, als sein Charakter "Dominic" von "Siobhán", gespielt von Kerry Condon (41), zurückgewiesen wird. Nachdem sie ihn ablehnt, seufzt er: "Nun, da geht dieser Traum." Diese Szene empfand er als besonders herzzerreißend.

Außerdem erinnerte er sich an 2017 zurück – das Jahr seines großen Durchbruchs mit Filmen wie Christopher Nolans (54) "Dunkirk" und Yorgos Lanthimos "The Killing of a Sacred Deer". In letzterem Film spielt Barry den Teenager Martin, der das Leben einer Familie durcheinanderbringt. Barry erinnerte sich in diesem Zusammenhang an eine skurrile Szene: "Stellen Sie sich vor, in Boxershorts mit Spaghetti auf dem Schoß vor Nicole Kidman (57) zu sitzen. Das bleibt einem definitiv im Gedächtnis." Aktuell befindet sich Barry in den Dreharbeiten zu dem Peaky Blinders-Film. Abseits der Leinwand ist er Vater eines Sohnes und zeigt in Interviews oft seine stolze irische Identität und seine Liebe zur Heimat. Diese Bodenständigkeit und Authentizität tragen maßgeblich dazu bei, dass er bei Kollegen und Fans gleichermaßen beliebt ist.

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

Netflix / ROBERT VIGLASKY PHOTOGRAPHY Barry Keoghan im "Peaky Blinders"-Film

