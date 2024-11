Barry Keoghan erstmals am "Peaky Blinders"-Filmset gesichtet

Die Dreharbeiten für den lang erwarteten Peaky Blinders-Film haben kürzlich begonnen – und jetzt geht es auch für Barry Keoghan (32) los. Der Ire ist einer der neu gecasteten Schauspieler des Films und wurde nun beim Dreh einiger Szenen mit seinen Co-Stars in Yorkshire gesichtet. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie er gemeinsam mit Sophie Rundle (36), die wieder in die Rolle der Ada Shelby schlüpft, vor der Kamera steht. Dabei macht er mit Schiebermütze und im grauen Anzug eine tolle Figur und sieht schon ganz wie ein typisches "Peaky-Blinders"-Mitglied aus.

Der Film setzt die Geschichte der berüchtigten Birminghamer Gangsterfamilie fort und führt sie in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ada Shelby hat am Ende der sechsten Staffel die Kontrolle über die Geschäfte übernommen, nachdem Tommy Shelby, gespielt von Cillian Murphy (48), sich zurückgezogen hat. Obwohl die genaue Handlung des Films noch geheim ist, deutet alles darauf hin, dass die Shelby-Familie erneut in gefährliche Machenschaften verwickelt wird. Welche Rolle Barry in der Story haben wird, ist nicht bekannt. Sein Charakter scheint aber eine enge Verbindung zu Ada zu haben.

Bei der Fortsetzung der beliebten Serie sind einige altbekannte Gesichter dabei. Neben Sophie und Cillian werden Ned Dennehy, Packy Lee und Ian Peck wieder zu sehen sein. Zu den neu gecasteten Schauspielern gehören Barry, Rebecca Ferguson (38), Tim Roth (63) und Jay Lycurgo. Hauptdarsteller Cillian hat sich für das Projekt seine Haare gefärbt – seine vorher dunkelbraune Mähne strahlt jetzt in einem hellen Grau. Welche anderen Veränderungen es in dem Streifen gibt, bleibt abzuwarten. Der Film soll wahrscheinlich erst Ende 2025 oder Anfang 2026 in die Kinos kommen.

ActionPress Luca (Adrien Brody) und Tommy (Cillian Murphy) in der vierten Staffel von "Peaky Blinders"

Getty Images Cillian Murphy im Oktober 2024

