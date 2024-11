Francesca Farago gibt private Einblicke in Zwillingsgeburt

Erst vor wenigen Tagen durften Francesca Farago (30) und ihr Partner Jesse Sullivan (35) ihre Zwillinge – ein Junge und ein Mädchen – auf der Welt begrüßen. Einige Details zur Geburt teilte die Finger weg!-Bekanntheit bisher nur mit ihren Fans auf Snapchat, doch jetzt gewährt sie ihren Followern auf Instagram einen Einblick in den Ablauf der Geburt – und vor allem in die Zeit danach. Der Clip zeigt unter anderem die frisch gebackene Mama mit ihren Sprösslingen im Krankenbett. Liebevoll hält sie die Zwillinge im Arm, streicht ihnen über die Köpfe. Nahaufnahmen zeigen die winzigen Finger und Näschen der Babys, während sie sich verschlafen an ihre Eltern kuscheln. Auch die Familie des Influencer-Pärchens durfte die Neuankömmlinge offenbar schon kennenlernen – das Video zeigt wahrscheinlich die Geschwister von Jesse und Frankie sowie die Mama des Reality-TV-Stars.

In den Kommentaren wünschen Francescas Fans ihr und ihrer jungen Familie nur das Beste. Auch Musikerin Demi Lovato (32), Model Stormi Bree Henley (33) und Snooki (36) beglückwünschen die Influencerin mit lieben Nachrichten. Einige Fans fragen sich auch schon, welche Namen die Zwillinge wohl tragen werden. Allerdings hat Francesca sich noch nicht dazu geäußert, ob sie dieses Detail überhaupt mit der Öffentlichkeit teilen möchte. Allerdings war sie bisher auch recht offen mit den Details ihrer Schwangerschaft umgegangen. So erzählte sie ihren Fans, während sie in den Wehen lag: "Ich will so sehr, dass sie herauskommen. Ich habe Angst vor allem, was schiefgehen kann." Denn nach einer Ultraschalluntersuchung kurz vor der Geburt war der Flüssigkeitsstand des Jungen etwas zu niedrig gewesen – und das hatte Frankie sehr in Angst versetzt.

Zum Glück hat sie aber ihren Partner Jesse an ihrer Seite. Über die gesamte Schwangerschaft hinweg schien der Transmann ein echter Ruhepol für Frankie zu sein. Jesse wurde als Frau geboren und hat vor einigen Jahren selbst einen Sohn auf die Welt gebracht. Diese sehr spezielle Erfahrung war es auch, die Francesca durch schwierige Momente in ihrer eigenen Schwangerschaft geholfen hat. Im Interview mit E! News schwärmte sie: "Es ist ein Traum! Denn ich frage nur: 'Ist das normal?' 'Okay, hast du das gefühlt?' Er antwortet: 'Ja.'" Dass er das alles schon mal am eigenen Körper erlebt hat, war für die 30-Jährige eine echte Erleichterung.

Anzeige Anzeige

Instagram / francescafarago Francesca Farago und Jesse Sullivan mit ihren Babys, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / francescafarago Francesca Farago und ihr Partner Jesse Sullivan, November 2024

Anzeige Anzeige