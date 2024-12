"Wild": Francesca Farago ist seit einem Monat Zwillingsmama

Am 11. November durften Francesca Farago (31) und ihr Partner Jesse Sullivan (35) ihre Zwillinge gesund und munter auf der Welt begrüßen. Die beiden Sprösslinge halten ihre Eltern seitdem ganz schön auf Trab, wie die Finger weg!-Schönheit in einem Video auf Instagram zugibt. "Mein Gehirn funktioniert immer noch nicht. Es hat seit der Schwangerschaft nicht mehr funktioniert. Mein Gehirn gehört diesen beiden kleinen Babys", beschrieb sie. Jesse, der in dem Video neben ihr sitzt, fasst die Erfahrung in nur einem Wort zusammen: "Wild." Sie erzählten außerdem, dass Locket und Poetry in ihrem zarten Alter nachts noch nicht durchschlafen und diese Phase sowohl körperlich als auch mental ziemlich hart für die ganze Familie ist.

Trotzdem lieben Francesca und Jesse ihre Kids abgöttisch. Die Influencerin verriet sogar, dass sie schon darüber nachdenkt, im Sinne der Kids umzuziehen. "Ich will nicht einmal mehr in L.A. sein, ich will sie nur in Sicherheit wissen. Wir wollen umziehen", erklärte sie in dem Video und fügte hinzu: "Ich möchte nur sicherstellen, dass sie in einer tollen Umgebung sind und eine tolle Kindheit haben. Wir sind gerade erst in dieses Haus eingezogen, aber wir sind schon dabei, auszuziehen." Tatsächlich ist ihr aktuelles Heim keine gute Umgebung für die Zwillinge. Wie das Paar es beschrieb, "fällt es praktisch auseinander" und setzt sie alle nur unter Stress. Wohin genau es Jesse, seine Herzdame und die gemeinsamen Kinder verschlägt, haben sie allerdings noch nicht preisgegeben.

Poetry Lucia und Locket Romance, wie die Zwillinge mit vollen Namen heißen, haben ihre Mama schon vor ihrer Geburt unter Stress gesetzt. Auf ihrem Social-Media-Kanal hat sie immer fleißig festgehalten, wie es ihr über die vergangenen Monate hinweg ergangen ist. Im sechsten Monat beklagte sich die Beauty ganz schön: "Meine Rippen schmerzen jeden Tag. Ich habe Probleme mit meinen Nieren, ich habe Nierensteine. Sie sind geschwollen, weil meine Gebärmutter auf sie drückt. Ich habe buchstäblich den ganzen Tag Schmerzen, jeden Tag", erzählte sie damals. Doch nach der Geburt schien all ihr Leiden ganz weit weg: "Ich war noch nie so verliebt, aber ich hatte auch nie mehr Angst. Sie sind perfekt."

Anzeige Anzeige

Instagram / francescafarago Francesca Farago und Jesse Sullivan mit ihren Zwillingen, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / francescafarago Jesse Sullivan und Francesca Farago mit ihren Babys, November 2024

Anzeige Anzeige