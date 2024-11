Zwillinge: Francesca Farago ist zum ersten Mal Mama geworden

Francesca Farago (30) schwebt im absoluten Babyglück! Die Finger weg!-Bekanntheit verkündete am ersten April ihre Schwangerschaft. Kurz darauf gab sie zudem bekannt, dass sie Zwillinge erwartet. Wie die TV-Bekanntheit nun auf Snapchat bekannt gibt, haben ihre beiden Wonneproppen das Licht der Welt erblickt. Während sie in den Wehen lag, gab die Beauty ihren Fans regelmäßig Updates. "Ich will so sehr, dass sie rauskommen. Ich habe Angst vor allem, was schiefgehen kann", erklärte sie unter anderem.

Nach einer Ultraschalluntersuchung vor der Geburt habe sie sich sehr "verängstigt" gefühlt: "Ich habe gerade eine Ultraschalluntersuchung hinter mir, die wirklich lange gedauert hat. 30 Minuten, vielleicht sogar länger. Der Flüssigkeitsstand des kleinen Jungen ist sehr niedrig, also kommt noch etwas hinzu, was schiefgehen kann." Nach einer Funkstille von rund fünf Stunden meldete sie sich dann bei ihren Fans zurück und postete einen Schnappschuss von ihrem Pflegeplan, der unter anderem Bettruhe und Stillen vorsah. Zudem umkreiste sie auf einem weiteren Foto das Datum 11. November mit einem Herz.

Die Schwangerschaft verkündeten Francesca und ihr Verlobter Jesse mit einem süßen Foto auf Instagram. Zu der Aufnahme, auf der mehrere Polaroid-Fotos sowie ein Schwangerschaftstest zu sehen waren, schrieben sie: "Wir wollten diesen besonderen Tag nutzen, um diesen Meilenstein mit euch zu feiern. [...] Ich bin noch ziemlich am Anfang der Schwangerschaft, also da kommt noch ganz viel. [...] Ah, ich bin schwanger!" Nur eine Woche später wurde dann bestätigt, dass sie zwei Kinder erwarten – einen Jungen und ein Mädchen.

Snapchat/faragobaby Francesca Farago, Reality-TV-Star

Getty Images Jesse Sullivan und Francesca Farago

