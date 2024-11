36. SSW: Francesca Faragos Babys könnten jederzeit kommen

Francesca Farago (30) ist aktuell in freudiger Erwartung von Zwillingen. Schon in kurzer Zeit wird die Finger weg!-Bekanntheit ihre Babys im Arm halten können, denn wie sie ihren Social-Media-Fans verrät, ist sie bereits in der 36. Schwangerschaftswoche. Um ihren Followern deutlich zu machen, wie weit sie bereits ist, teilt sie ein Vergleichsvideo auf Instagram, in dem sie sich zuerst in der neunten Schwangerschaftswoche zeigt – von einem Babybauch war zu diesem Zeitpunkt noch nichts zu sehen. Dann zeigt sie ihren aktuellen Babybauch: Francescas Bauchmitte ist durchaus gewachsen. "Defintiv erweitert", kommentiert sie und fügt hinzu: "Die Babys können buchstäblich jederzeit kommen."

Mittlerweile kann die Reality-TV-Bekanntheit die Geburt ihres Nachwuchses wohl kaum mehr abwarten. Die Schwangerschaft macht sich mehr als deutlich. "Ich bin überall geschwollen, habe überall Schmerzen, meine Finger schmerzen, meine Knöchel schmerzen. Ich trage jetzt zwei Schuhgrößen mehr, ich habe 15 Pfund zugenommen und ja, alles ist einfach groß" , erklärt die schwangere Beauty und betont: "Ich bin bereit, nicht mehr schwanger zu sein." Ebenso bereit seien auch die Babys, sie seien "fully cooked", erklärt Francesca humorvoll, womit sie meint, dass die Kleinen für die Geburt ausreichend entwickelt sind.

Doch bis zur Geburt hat die Influencerin noch ein wenig zu tun. Sie und ihr Partner Jesse Sullivan (35) sind gerade erst in ihr neues Zuhause gezogen, dessen Renovierung ganze zwei Jahre in Anspruch genommen hat. Damit sich die bald vierköpfige Familie von Anfang wohlfühlt, machen sich die Eltern in spe nun an den Feinschliff. So werden Kartons ausgeräumt, Küche und Schränke eingeräumt und das Kinderzimmer babysicher gemacht.

