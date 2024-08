Sechster Monat: Francesca Farago gibt Schwangerschaftsupdate

Der Babybauch von Francesca Farago (30) wächst – doch nicht nur die Zwillinge in ihrem Bauch, sondern auch die Schwangerschaftssymptome werden mit der Zeit immer größer. Auf Instagram gibt die Finger Weg!-Bekanntheit nun ein ehrliches Update, wie es ihr inmitten ihrer 23. Schwangerschaftswoche gesundheitlich ergeht: "Mein Bauch ist mittlerweile ziemlich groß. Meine Rippen schmerzen jeden Tag. Ich habe Probleme mit meinen Nieren, ich habe Nierensteine. Sie sind geschwollen, weil meine Gebärmutter auf sie drückt. Ich habe buchstäblich den ganzen Tag Schmerzen, jeden Tag."

Doch das seien nicht die einzigen Beschwerden, die die Beauty während der Schwangerschaft plagen. Während Francesca in die Kamera spricht, um ihren Fans einen ehrlichen Einblick in ihre Schwangerschaftsreise zu geben, sticht nicht nur ihr runder Babybauch ins Auge: Auf ihrer Brust klebt nämlich ein kleiner Monitor. "Ich habe starke Brustschmerzen und Atemprobleme. [...] Ich werde eine Woche lang mit dem Herzmonitor überwacht, um zu sehen, was mit meinem Herzen los ist und um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist", erklärt Francesca.

Nach dem Update über ihren aktuellen Gesundheitszustand resümiert sie: "Eine Schwangerschaft ist eine der härtesten Herausforderungen überhaupt." Dass Francesca und ihr Partner Jesse Sullivan (34) Zwillinge erwarten würden, war nicht von Anfang an klar. Zunächst verkündete Francesca lediglich, in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses zu sein. Einige Tage nachdem die Bombe mit den Babynews geplatzt war, verriet sie dann: Die Beauty und ihr Verlobter erwarten Zwillinge. Mittlerweile haben die beiden auch die Babygeschlechter preisgegeben: Sie dürfen sich über ein Mädchen und einen Jungen freuen.

