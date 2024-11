Ausgefallen: So heißen die Zwillinge von Francesca Farago

Francesca Farago (30) schwelgt im absoluten Familienglück: Zusammen mit ihrem Partner Jesse Sullivan (35) durfte die Finger weg!-Bekanntheit vor wenigen Tagen den ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen – und das direkt im Doppelpack! Auf Instagram verrät die Neu-Mama nun, auf welchen Namen ihre Zwillinge hören: Poetry Lucia und Locket Romance Sullivan. Dabei gibt Francesca auch direkt mehr Details zu ihren Sprösslingen preis. Das Mädchen kam mit einem Gewicht von 2,5 Kilogramm zur Welt. Der Junge wog bei der Geburt hingegen 2,7 Kilogramm.

Die neugeborenen Zwillinge der 30-Jährigen wurden am 11. November geboren. Wie sehr Francesca seither in ihrer Rolle als frischgebackene Mama aufgeht, macht sie ebenfalls in der Ankündigung deutlich. "Ich war noch nie so verliebt, aber ich hatte auch nie mehr Angst. Sie sind perfekt", schwärmt sie und fügt ihrem Kommentar ein weinendes Emoji und ein weißes Herz-Emoji hinzu.

Francesca und der Transmann Jesse lernten sich im Jahr 2021 kennen – zwischen ihnen funkte es direkt. Im Mai 2023 gaben die beiden nach über einem Jahr Beziehung ihre Verlobung bekannt. Seither sind sie unzertrennlich. Durch die Geburt ihrer Zwillinge wurde ihre Liebe schließlich gekrönt. Jesse wurde als Frau geboren und hat bereits einen Sohn auf die Welt gebracht. Für die Reality-TV-Bekanntheit sei das eine enorme Erleichterung gewesen. "Es ist ein Traum!", machte Francesca gegenüber E! News deutlich.

Instagram / francescafarago Die Zwillinge von Francesca Farago, TV-Bekanntheit

Instagram / francescafarago Francesca Farago und Jesse Sullivan mit ihren Babys, November 2024

