Francesca Faragos Zwillinge wären fast zu früh gekommen

Francesca Farago (30) und ihr Verlobter Jesse Sullivan (35) erlebten kürzlich einen unerwarteten Schreckmoment: Die schwangere Reality-TV-Teilnehmerin verbrachte mehrere Tage im Krankenhaus, da ihre Zwillinge beinahe früher als geplant das Licht der Welt erblickt hätten. Während eines routinemäßigen wöchentlichen Ultraschalls wurde festgestellt, dass möglicherweise ein Not-Kaiserschnitt notwendig sein könnte. "Die Zwillinge hätten uns beinahe einen Überraschungsbesuch gestattet, und das alles, während wir (endlich) einen großen Umzug in das Haus organisierten, das ich seit zwei Jahren renoviere", erzählt Francesca auf Instagram.

Die unerwarteten Ereignisse im Krankenhaus brachten ihre Pläne zunächst ziemlich durcheinander. Mittlerweile ist Francesca aber wieder zu Hause und kann Entwarnung geben. "Aber jetzt sind wir wieder zu Hause und den Babys geht es gut. Hoffentlich können sie sich noch zehn Tage gedulden", fährt sie fort. In dem Post zeigt die Influencerin einige Schnappschüsse aus dem Krankenhaus.

Francesca wurde durch ihre Teilnahme an der Netflix-Serie "Too Hot to Handle" bekannt. Mit Jesse ist sie seit einiger Zeit verlobt und gemeinsam freuen sie sich auf die bevorstehende Geburt ihrer Zwillinge. Auch die Geschlechter ihrer Kinder verrieten die Turteltauben bereits: Sie bekommen einen Sohn und eine Tochter!

Instagram / francescafarago Francesca Farago im Krankenhaus

Getty Images Francesca Farago, Reality-Bekanntheit, mit ihrem Partner Jesse Sullivan