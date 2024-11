Prinz Harrys Versöhnung mit Charles hängt von William ab

Zu seinem 76. Geburtstag soll König Charles III. (76) angeblich nur einen Wunsch gehabt haben: Wie ein Palast-Insider gegenüber "The Irish Star" verriet, sehnt sich der König ein harmonisches Verhältnis zwischen seinen Söhnen Prinz William (42) und Prinz Harry (40) herbei. "König Charles wünscht sich nichts sehnlicher als die Wiederherstellung des Friedens in seiner Familie. Er möchte einen Schlussstrich unter ihre vergangenen Fehden ziehen und dafür sorgen, dass Prinz William und Prinz Harry miteinander auskommen", so der Insider.

Die Beziehung zwischen Charles und Harry wird nicht nur durch familiäre, sondern auch durch rechtliche Spannungen belastet, da Harry im Hinblick auf Sicherheitsvorkehrungen gegen das britische Innenministerium klagte. Royal-Experte Robert Hardman erklärte gegenüber Daily Beast, dass eine Versöhnung innerhalb der Familie nur gelingen kann, wenn alle Beteiligten – einschließlich William – mit an Bord sind. "Was auch immer der König tut, muss gemeinsam mit beiden Brüdern getan werden, nicht nur mit einem", betonte er und fügte hinzu: "Was auch immer die Versöhnung oder der Brückenbau sein mag, es muss ein dreiseitiger Prozess sein."

Der Bruderstreit zwischen Harry und William spitzte sich zu, nachdem Harry seinen Bruder 2023 in seiner Biografie als seinen "erzwungenen Widersacher" bezeichnete. Außerdem beschuldigte er William, handgreiflich geworden zu sein. Seither soll dieser den Kontakt zu Harry weitestgehend abgebrochen haben. Und doch gibt es einen Hoffnungsschimmer: Zu Harrys 40. Geburtstag im September gab es zum ersten Mal seit Jahren öffentliche Glückwünsche von der Familie, was auf eine mögliche Annäherung hinweisen könnte.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

