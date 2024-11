Selten: Horst Lichter posiert mit seiner Ehefrau bei Event

Horst Lichter (62) ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Während sich der Moderator bei Bares für Rares gewohnt unterhaltsam zeigt, ist aus seinem Privatleben wenig bekannt. Bei der Verleihung der Goldenen Henne am Freitagabend in Leipzig machte er nun eine Ausnahme: Auf dem roten Teppich zeigte er sich mit seiner Frau Nada. Horst trug ein dunkelgrün kariertes Sakko mit passendem Hut und seine Liebste glänzte in einem schwarzen Kleid mit Blazer. Gemeinsam posierte das Paar Arm in Arm für die Fotografen.

Eine Ausnahme machte Horst auch im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger (50). Dort enthüllte er, dass er acht Enkelkinder hat, die ihn bei Familientreffen oft einnehmen. Er könne ihnen keinen Wunsch abschlagen: "Wenn sie ein Pferd wollen, bekommen sie ein Pferd, aber Mama und Papa müssen sich dann darum kümmern, nicht ich."

Horst und seine Nada sind seit 1998 zusammen. Nach elf Jahren heirateten sie – mittlerweile sind sie seit 15 Jahren ein Ehepaar und feierten ihren Hochzeitstag im August. Doch fast wäre aus Horst und Nada nichts geworden – die gebürtige Kroatin war erst mit Horsts bestem Kumpel verheiratet. Der 62-Jährige hatte die beiden sogar verkuppelt! Doch als sein Freund starb, habe die gemeinsame Trauer Horst und Nada zusammengebracht. "Anfangs war kein Gedanke daran, dass wir uns verlieben könnten. Ich musste lange kämpfen, bis wir uns offen dazu bekennen durften, dass wir zueinander gehören", erinnerte er sich in einem Interview mit Das Neue.

Getty Images Nada und Horst Lichter im November 2024

Getty Images Horst Lichter und seine Frau Nada

