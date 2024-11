Früh entdeckt: Glen Powell dankt Christopher Nolan für Jobs

Glen Powell (36) spricht über seine Anfänge in Hollywood und seine Zusammenarbeit mit Regisseur Christopher Nolan (54). Obwohl der Schauspieler mit Filmen wie "Top Gun: Maverick" und "Anyone But You" seit 2022 riesige Erfolge feiert, erinnert er sich gern an seine kleine Rolle als Börsenhändler in Christophers Kinohit "The Dark Knight Rises" aus dem Jahr 2012 zurück. Glen verrät im Interview mit Vanity Fair, wie bedeutend diese Erfahrung für ihn war. "Ich habe mit Chris darüber gesprochen. [...] Er ist sehr stolz, dass er mich so früh ausgewählt hat. Ich bin einfach sehr dankbar, dass er es versucht hat", freut er sich.

Obwohl seine Rolle in dem "Batman"-Streifen denkbar klein war, beschreibt Glen das Gefühl am Set als unvergesslich. "Man vergisst dieses Gefühl nie. Es ist elektrisierend. Es ist irgendwie außerhalb des Körpers", schildert der 36-Jährige seine Erfahrung. Am Set mit Stars wie Christian Bale (50) und Tom Hardy (47) zu sein, war für Glen ein Erlebnis der Extraklasse. Zu dieser Zeit kämpfte er als aufstrebender Schauspieler um jede Gelegenheit und empfindet das Engagement in "The Dark Knight Rises" bis heute als wichtigen Meilenstein seiner Karriere.

So begleiten ihn die Erfahrungen, die er früh in seiner Karriere sammeln durfte, noch immer. "Es gibt keinen härteren Ort als Hollywood, wenn man nichts am Laufen hat. Die Währung dieser Stadt ist, wie relevant man ist und was dein letzter Job war", reflektiert er über die Herausforderungen als aufstrebender Schauspieler. Spätestens seit seinem Engagement für die Top Gun-Fortsetzung an der Seite von Tom Cruise (62) dürfte es dem Texaner jedoch nicht mehr schwerfallen, eine Rolle zu ergattern – aktuell soll er laut The Hollywood Reporter an einem neuen Film mit Regisseur J.J. Abrams arbeiten.

Getty Images Filmregisseur Christopher Nolan, März 2024

Getty Images Glen Powell und Tom Cruise

