Süß: Demi Moore und Glen Powell verkuppelten ihre Hunde

Glen Powell (36) und Demi Moore (62) haben ihre Hunde Brisket und Pilaf miteinander bekannt gemacht – und damit möglicherweise den Grundstein für eine Celebrity-Romanze der besonderen Art gelegt. In einem Interview mit People verrät der Schauspieler, dass er die "Ghost"-Darstellerin kürzlich in London getroffen habe, wo sie für ihre Vierbeiner ein erstes Date arrangiert hätten. Bei einer gemeinsamen Gassirunde und einem Fotoshooting – das auch bei tierischen Social-Media-Stars nicht fehlen darf – hätten sich die Fellnasen rasch angenähert und ein zuckersüßes Bild abgegeben. "Demi schreibt mir immer noch ständig, wie niedlich sie das fand", erzählt Glen lachend.

Brisket, den Glen im Sommer 2023 von einer Tierrettungsorganisation adoptierte, scheint inzwischen selbst ein halber Star zu sein. Der kleine Terrier-Mix begleitet den Schauspieler nicht nur zu Dreharbeiten, sondern wird bald in gleich zwei Projekten vor der Kamera zu sehen sein. Über seinen "Bodyguard", wie Glen ihn in einem Instagram-Post nennt, scherzt der Schauspieler: "Brisket wird mit mir auf Pressetour gehen und sicherlich auch seine eigenen Interviews geben." Dem steht Pilaf gegenüber, der winzige Hund von Demi, der bereits auf dem digitalen Cover der Vogue glänzen durfte. Obwohl immer wieder Stimmen laut werden, dass derart klein gezüchtete Teacup-Chihuahuas aufgrund ihrer Größe unter gesundheitlichen Problemen leiden, steht die Schauspielerin selbstbewusst zur Wahl, die ihre Tochter Tallulah Willis (31) getroffen haben soll. Laut People hatte sie den Minihund eines Tages in einer Facebook-Anzeige entdeckt.

Für Glen hat sich das Leben seit der Adoption von Brisket deutlich verändert. Während einer schwierigen Lebensphase habe er sich entschieden, den Hund zu adoptieren, um im Leben wieder mehr Halt zu finden, wie er bereits in früheren Interviews erzählte. Seitdem sei Brisket fester Bestandteil seines Lebens und auch bei seinen Fans sehr beliebt. Glen berichtete, dass er in New York mal von einem Mädchen angesprochen worden sei, das Brisket erkannt habe, noch bevor sie ihn selbst wahrgenommen habe. "Er hat definitiv seine eigene Fangemeinde", lachte Glen.

Getty Images Scout LaRue Willis und Demi Moore im Juni 2024

Instagram / hotbrisket Glen Powell mit seinem Hund Brisket

