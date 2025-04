Diesen Stunt-Tipp gab Tom Cruise seinem Co-Star Glen Powell

Glen Powell (36) hat auf der CinemaCon überraschende Einblicke in seine Zusammenarbeit mit Tom Cruise (62) gegeben. So habe ihm der Hollywood-Veteran während der Dreharbeiten zu "Top Gun: Maverick" laut Filmstarts einen ungewöhnlichen und doch praktischen Rat erteilt: "Film dich selbst beim Rennen so früh wie möglich. Du siehst nicht so cool aus, wie du denkst." Für Glen, der bald als Hauptdarsteller im Actionfilm "The Running Man" auf der großen Leinwand zu sehen sein wird, war dieser Hinweis Gold wert, denn für seine neueste Rolle als Ben Richards musste er nicht nur schauspielerisch, sondern auch physisch alles geben.

Der Ratschlag von Tom hat dabei eine besondere Note – immerhin gilt sein individueller Laufstil als sein Markenzeichen und sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. So sind seine bekanntesten Sprints aus Blockbustern wie Mission: Impossible immer wieder Bestandteile von Memes und Online-Videos. Doch wie Glen in seiner Erzählung andeutet, nimmt die Action-Ikone sich selbst dabei keineswegs zu ernst. Gleichzeitig stellt Tom bei seinen beeindruckenden Stunts aber immer auch höchste Ansprüche an sich selbst, und genau diese Einstellung hat Glen nachhaltig geprägt. In Interviews betont er immer wieder, wie sehr er von der Zusammenarbeit mit Tom profitiert hat: "Er [Tom] ist jemand, der mit Leib und Seele für das Kino brennt."

Die Verbindung zwischen den beiden Schauspielern geht über Berufliches hinaus. In der Vergangenheit sprach Glen mehrfach davon, wie sehr er die Freundschaft und Mentorschaft von Tom zu schätzen weiß. Die beiden teilen nicht nur ihre Leidenschaft für das Kino, sondern auch zahlreiche gemeinsame Momente abseits des Sets. So bewies Tom kürzlich erneut seine Loyalität, als er Glen bei der "Twisters"-Premiere in London unterstützte. Die beiden Hollywood-Größen posierten Arm in Arm und strahlten dabei vor den Kameras.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise, Juli 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Glen Powell und Tom Cruise

Anzeige Anzeige