Affäre mit Sydney? Glen Powells Ex Gigi äußert sich erstmals

Gigi Paris hat sich erstmals zu den Gerüchten um eine Affäre zwischen ihrem ehemaligen Partner Glen Powell (36) und seiner Kollegin Sydney Sweeney (27) geäußert. Die beiden Schauspieler lösten durch ihr schwärmerisches Verhalten auf der Promo-Tour für ihren Film "Anyone But You" Dating-Gerüchte aus. Zur selben Zeit zerbrach Gigis Beziehung zu Glen. Im Podcast "Too Much" erzählt das Model nun von der unschönen Situation. Ohne Namen zu nennen, deutet sie an, Glen habe ihr nahegelegt, der Flirt mit Sydney sei Teil seines Jobs. "Ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder ich tue so, als würde ich alles mitmachen, und alle fragen sich: 'Haben die was miteinander? Oder nicht? Ist sie damit einverstanden?' Oder ich stehe für mich selbst ein und sage: 'Nein, ich bin damit nicht einverstanden, und ich gehe weg.' Also habe ich mich für Letzteres entschieden", schildert Gigi.

Das Verhalten ihres damaligen Partners lastete schwer auf ihren Schultern. "Ich war am Boden zerstört", gibt sie zu. Gigi wünschte sich damals, dass Glen die Beziehung zu ihr öffentlich verteidigt und die Gerüchte dementiert hätte – stattdessen sei sie mit den Spekulationen über ein Techtelmechtel alleingelassen worden. Laut Gigi habe Glen das Schweigen bewusst in Kauf genommen, um die PR für den Film nicht zu gefährden. Da sie den Respekt, den sie sich gewünscht hatte, nicht erhielt, sei sie schließlich gegangen. "Ich habe ehrlich gehofft, dass sie am Ende zusammenkommen, weil ich dachte, dass es dann wenigstens das Drama wert gewesen wäre. Ich hoffe, sie sind verliebt", gesteht Gigi.

Als die Gerüchte um Glen und Sydney aufkamen, war die Euphoria-Darstellerin noch mit ihrem Ex Jonathan Davino verlobt. Kürzlich flammten die Spekulationen wieder von Neuem auf, da die Verlobung der beiden aufgelöst ist – insbesondere, da Sydney gemeinsam mit Glen die Hochzeit seiner Schwester Leslie besuchte. Fans deuteten das als weiteren Hinweis auf eine mögliche Liebesbeziehung. Daraufhin meldete sich erstmals Glens Mutter Cyndy zu Wort und räumte mit den Spekulationen auf. "Sie sind definitiv nicht zusammen", verriet sie im Interview mit Daily Mail.

Getty Images Gigi Paris und Glen Powell, Januar 2023

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney bei der Präsentation von "Anyone But You"

