Date mit Sydney Sweeney? Glen Powell bezieht Stellung

Die Schauspielerin Sydney Sweeney (27) war zu Gast auf der Hochzeitsfeier von Glen Powells (36) Schwester in Dallas, Texas. Das Event fand am Samstag, 29. März, statt und lieferte reichlich Gesprächsstoff. Hintergrund ist nicht nur die frühere Zusammenarbeit der beiden Schauspieler in der romantischen Komödie "Anyone But You", sondern auch die Neuigkeit, dass sich Sydney von ihrem Verlobten Jonathan Davino getrennt haben soll. Glen, der bei der Hochzeit als Zeremonienmeister agierte, betonte jedoch im Gespräch mit Jenna Bush Hager in der Talkshow "Today With Jenna & Friends": "Timing ist alles, oder? Leslie und Syd sind großartige Freundinnen, und es war einfach eine fantastische Hochzeit."

Die enge Freundschaft zwischen Sydney und der Familie Powell überraschte dabei viele Fans. Glens Mutter Cyndy klärte die Situation gegenüber der Daily Mail auf und stellte klar, dass romantische Gerüchte unbegründet seien. Sie lobte Sydney als langjährige Freundin der Familie, die stets willkommen sei. Auch Glen selbst beschrieb die Feier als "laut und lustig" – mit einem Fokus auf das Glück seiner Schwester. Trotz der echten Chemie, die Sydney und Glen einst auf der Leinwand zeigten, bleibt die Verbindung zwischen den beiden Schauspielern offenbar rein platonisch. Dass ihr Dinner mit Freunden in Texas einige Tage zuvor ebenfalls Schlagzeilen machte, zeigt, wie intensiv die Fans über die enge Beziehung der beiden spekulieren.

Die Gerüchte um die vermeintliche Romanze zwischen Glen und Sydney sind nicht neu. Bereits während der Promotion zu "Anyone But You" sorgten die Schauspieler durch ihr offenkundig gutes Verhältnis für Schlagzeilen. Sydney nahm die Spekulationen mit Humor und scherzte während eines Saturday Night Live-Auftritts darüber: "Das verrückteste Gerücht ist, dass ich eine Affäre mit Glen hatte – absolut nicht wahr!" Glen ließ verlauten, dass die Gerüchte ein cleveres Marketing für den Film gewesen seien. Dennoch halten sich die Spekulationen in der Öffentlichkeit hartnäckig, nicht zuletzt, da Sydneys Trennung von Jonathan kürzlich offiziell wurde. Glen bleibt derweil gelassen und genießt die Aufmerksamkeit – allerdings scheint die Zuneigung hier ausschließlich der Freundschaft gewidmet zu sein.

Aissaoui Nacer / MEGA Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Juli 2023

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney, Dezember 2023

