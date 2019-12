Anfang des Jahres mussten die Fans der Nerd-Serie The Big Bang Theory ganz stark sein: Die Macher hatten bekannt gegeben, dass die Sendung nach der zwölften Staffel abgesetzt wird. Im Mai liefen die letzten Folgen mit Sheldon (Jim Parsons, 46), Penny (Kaley Cuoco, 34) und Co. schon im US-Fernsehen – und in wenigen Wochen bekommen auch deutsche Streaming-Nutzer Zugriff auf die lang ersehnten finalen Episoden. Neben vielen weiteren Highlights erscheint Staffel zwölf von "The Big Bang Theory" im Januar auf Netflix!

Wie der Streaming-Riese auf Instagram verkündet hat, geht das große "The Big Bang Theory"-Finale am 8. Januar online. Auch für die Fans der Comicbuch-Verfilmung "The Chilling Adventures of Sabrina" gibt es gute Neuigkeiten: Teil drei mit Kiernan Shipka (20) als gerissene Hexe wird ab dem 24. Januar ausgestrahlt. Wer lieber was zu lachen haben will, darf sich schon auf den 17. Januar freuen – dann gibt es endlich die zweite Staffel von Sex Education . An Action-Liebhaber wurde ebenfalls gedacht: Die Staffeln eins bis fünf von "Vikings" mit Alexander Ludwig (27) und Travis Fimmel (40) werden schon ab dem 1. Januar auf der Plattform abrufbar sein.

Natürlich hat Netflix neben Serien auch wieder einige Filme in petto! Der von Comic-Fans hochgelobte düstere Streifen Logan – The Wolverine mit Hugh Jackman (51) in der Hauptrolle kommt pünktlich zu Neujahr – genau wie die vier Bibi & Tina-Teile, mit denen die Schauspielerinnen Lina Larissa Strahl (22) und Lisa-Marie Koroll (22) bekannt geworden sind. Wer mehr Lust auf Romantik und Drama hat, wird sich noch bis zum 29. Januar gedulden müssen – dann bringt die Streaming-Plattform den Berlinale-Streifen "Call Me by Your Name". Zu guter Letzt erscheint "Der Schwarze Diamant" am 31. Januar. Hier spielt Comedy-Legende Adam Sandler (53) seine bisher wohl ernsteste Rolle.

Netflix Kiernan Shipka in "Chilling Adventures of Sabrina"

Netflix Asa Butterfield und Ncuti Gatwa in "Sex Education"

Collection Christophel / ActionPress Alexander Ludwig und Travis Fimmel in "Vikings"

Getty Images Hugh Jackman im April 2019

Everett Collection / ActionPress Lisa-Marie Koroll und Lina Larissa Strahl in "Bibi & Tina"

Getty Images Adam Sandler im April 2018



