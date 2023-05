Cringe oder cool? Schäfer Heinrich macht nun TikTok unsicher

Schäfer Heinrich (56) wagt sich auf ein neues Terrain! Der Bauer sucht Frau-Kultkandidat macht gerade eine schwere Zeit durch: Aufgrund der Inflation ist seine Schafhaltung momentan ein Minusgeschäft – ihm droht sogar die Pleite. Dieser möchte der leidenschaftliche Partysänger mit mehr Auftritten am Ballermann entgehen. Außerdem will er präsenter werden, um wieder mehr im TV stattzufinden. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist nun getan: Heinrich hat jetzt TikTok!

Seit wenigen Tagen ist der "Haus am Hühnerfrikasee"-Interpret auf der Videoplattform vertreten – womöglich, um sich eine neue Zielgruppe zu erschließen. "Ich bin nicht mehr der Jüngste, bin auch kein TikToker, aber ihr könnt mich ab jetzt sofort bei TikTok verfolgen", verkündete er stolz seinen Fans. Auf seinem TikTok-Account wolle er vor allem Videos zu seinen Songs veröffentlichen. "Wir kriegen bestimmt viel Spaß", freute sich der 56-Jährige.

Heinrichs Fans feiern sein neues Social-Media-Profil. "Schön, dass du hier bist", freute sich ein Follower in den Kommentaren. "Heinrich, cooler Typ", schwärmte ein anderer. Was sagt ihr zum TikTok-Auftritt des TV-Bauern? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / schaefer_heinrich_original Schäfer Heinrich im März 2022

ActionPress Schäfer Heinrich, November 2021

Instagram / schaefer_heinrich_original Schäfer Heinrich bei den Ballermann Awards 2023

